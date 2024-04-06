趙樂樂聽完便說：「我給你潑盆冷水，你不要介意。我倒是覺得這個丁毅更靠譜、更適合結婚。曾凱工作不穩定，又是學藝術的，可能會比較有吸引力，但感覺不適合結婚。」

丁毅是同校校友，工作穩定、性格務實，已經購有一個連棟屋，從外在條件來說，跟姜桃確實更為匹配。可是姜桃跟他在一起，沒有心跳、沒有默契、沒有滿心的歡喜，她不甘心。

「可是愛情呢，愛情也很重要不是嗎？」姜桃說道。

「愛情是吸引，婚姻是合適。」趙樂樂說道。

「你怎麼跟我媽的觀點一樣了。」姜桃不以為然地說。

「我是過來人。」趙樂樂笑著說。最後她又說：「不過，人終歸是要轟轟烈烈愛一場才好。你好不容易墜入情網，我還是鼓勵你大膽向前走，撞到南牆再回頭吧。」

6

轉眼就是初春。天氣依然寒冷，可是草色開始泛青，樹枝也抽出細細的嫩芽，迎春花率先開出黃色的花朵。

姜桃帶了一束雛菊來到曾凱的公寓。曾凱是一個說到做到之人，他履行了他的邀請，做了一桌菜在家裡招待姜桃。

曾凱也是租一個一臥室公寓。姜桃的客廳放的是沙發和電視機，曾凱的客廳也就是他的工作室，一邊是辦公桌，一邊是攝影用的燈光道具，還散放著一些畫架。辦公桌邊上是一個書架，放了一些曾凱設計製作的飾品。牆上掛了許多畫，都是現代攝影藝術。房子不大，但有著濃濃的藝術氣息。

姜桃和曾凱一起做網頁時，來過這裡拍照。姜桃問曾凱拿了一個玻璃花瓶，將雛菊一枝枝插入花瓶中，放在吧檯上。曾凱戴著一個圍裙，在廚房忙碌。他笑著對姜桃說：「最後一個菜了。」（一四）