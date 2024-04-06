圖／趙梅英

魯卡牽著大黃狗托尼，坐上了理查德的寶馬車。但他最終沒有帶托尼去酒吧，而是先把牠送回家。托尼「汪汪」叫了兩下，乖乖地回到牠的狗窩。

理查德一邊開車，一邊和魯卡說：「你不知道吧，我和安妮老師就是在酒吧認識的。那時樂隊正在演奏一支曲子，安妮老師獨自坐著喝咖啡 。我問也沒問，就坐在她旁邊，巧妙地與她搭訕。幾乎是從天氣不錯，聊到報紙新聞，最後聊到了我的安格林農莊。」

2

理查德還沒有講完安妮老師的故事，藍嶺酒吧就到了。他們從地下停車場乘電梯上去，要經過一條燈光昏暗的小路。牆上的小音響裡，一支蕭邦的〈升C小調夜曲〉在空中瀰漫。他們都是這裡的老顧客，熟悉酒吧的每一個服務員。那個叫漢森的大胖子站在吧檯後面，給麵包抹黃油。

「這是昨天剩下的麵包吧？」魯卡問。

「天地良心，我們從來不賣隔天的麵包。」漢森抬起頭來微笑著說。

「我買六個。」

魯卡買麵包的時候，理查德被穿一身紫紅色的女侍者莫娜，安排到臨窗的座位上。兩本菜單就在桌上，理查德管自己選了紅酒和牛排。魯卡坐下來，要了啤酒和炸雞。等待的時候，他們東拉西扯地聊著天。

窗外的雨已經停了，烏雲還在天邊滾動。窗對面就是學校餐廳，孩子們圍坐在一張張白色圓桌前，吃學校的免費午餐：雞塊、薯條，還有漢堡。空氣裡瀰漫著食物的香氣，魯卡翕動著鼻翼，雙眼緊緊盯著吧檯前的莫娜。

他想起那個夜晚，學校免費請小鎮居民看一場足球 比賽，莫娜就坐在他旁邊。他們一邊看足球、一邊交談。她是內蒙古女孩，七歲時跟隨父母來到美國小鎮。去年高中畢業，她就到藍嶺酒吧打工了。

她告訴魯卡，她有一匹棗紅馬，喜歡在鄉間小道上縱馬揚鞭。有一次棗紅馬不聽她的指令，屁股一撅，她就重重摔下了馬背。莫娜說到這裡，「咯咯」地笑起來。足球散場時，魯卡果然看見莫娜騎著她的棗紅馬飛奔而去。

理查德看見漢森端著一大盤食物過來了，那是魯卡的啤酒和炸雞。理查德對漢森說：「老兄，我等很久了，你快點好吧？」漢森點頭哈腰地說：「回頭我就給你拿來。」

桌上的紅餐布上，放著兩包白方巾包裹的餐具。理查德扯開白方巾，取出刀叉，然後用白方巾擦鼻涕。這時他的紅酒和牛排，已經被漢森擺在桌上。他大快朵頤地吃起來，魯卡卻顯得極其斯文。他把裹刀叉的白方巾，鋪在雙腿上，喝一口啤酒，切一小塊炸雞，吃得慢條斯理。

這時，理查德忽然想起來什麼問：「好久沒看見你那個女朋友夏青萍了，你們還好吧？」

「分手了。」

「為什麼？」理查德咀嚼著牛排，驚訝地問。

「都是雞毛蒜皮的事，一言難盡。」

「雞毛蒜皮，也說來聽聽。」理查德微笑著追問。

魯卡被問住了，一下子不知道在那團理還亂的情感中，如何敘述。不過迫於理查德的追問，他還是如實道來：「那天我們去逛商場，她想買件大衣，我一看要兩百多美元，嫌貴，沒同意。她就罵我吝嗇鬼，一連罵了好幾遍。我火氣上來了，說老子就是不給你買，去你奶奶個熊。她一懊惱，轉身跑了，沒再回來。」

「唉，老兄，想要女人做你老婆，男人必須付出任何代價。你這樣吝嗇，是我沒想到的，簡直不配做男人。」理查德數落著魯卡。魯卡臉上青一陣、白一陣的，沒想到理查德一點不給他面子。

他心裡一懊惱，反唇相譏道：「我不配做男人，難道就你配做男人？我還在學習的路上，哪像你是騙女人的高手。」

理查德喝完了最後一口酒，聳聳肩，雙手一攤道：「你太不可理喻了，簡直就是個混蛋。」理查德起身離開藍嶺酒吧，開車走了。

魯卡根本沒想到理查德是這樣的人，故意把他晾在這裡。一氣之下，他也吃不下炸雞了，找莫娜結了帳，想著該如何回去。小鎮裡沒有公交車，除非打的，別無他法。

魯卡和理查德發生的一切，被莫娜看得一清二楚，她簡直想笑出來了。兩個一起來的大男人，一個被另一個甩了；就像孩子玩家家，玩得不好鬧崩了，現在剩下的一個在打電話找出租車 。可小鎮哪有什麼出租車啊，如果有，也得從別的小城開過來，這教授真是太不了解行情了。幸好，莫娜上的是早班，馬上下班了。她走到魯卡面前說：「我可以載你回家。」

「你有車？」魯卡欣喜地問。

「沒有車，有馬。」

「你的意思是讓我坐你的馬回去？」

「對。」

魯卡心有怯怯。他從來沒有騎過馬，連馬背也沒坐過，如果摔下來怎麼辦？他猶豫了一下，還是答應莫娜的邀請。畢竟這樣能夠馬上回到家裡，也可以讓理查德瞧瞧，他的缺德行為換來了莫娜的幫助。

莫娜的棗紅馬，就在停車場後面的大樹下。魯卡手上拿著六個麵包，跟著她來到棗紅馬前。莫娜悄悄地與棗紅馬耳語一番後，招呼魯卡上馬。魯卡笨手笨腳地踏上了馬鐙，心裡很緊張。莫娜說別怕，抓住馬鞍，屈膝坐著。莫娜一躍而上，坐到了魯卡的前邊。（二）