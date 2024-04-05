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餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

黑色沼澤（三一）

桑文鶴

可我從來不信，我雖然遲鈍，但並不傻。我知道那樣的理由，不至於激發出如此強烈的恨意。我的心底隱隱有了一個答案。

我懷揣著自己的猜測，直到看到沈以寧開始談戀愛、直到看到那些她愛上了的男人，我才真正肯定了那件事。那就是，沈以寧這個缺少父愛、內心孤寂的少女，從一開始就愛上了滕大哥。

自然，上天也給了她報應。她被那些男人背叛、拋棄，陷入混亂裡，連帶著我也被一起囚禁在這樣的牢籠裡。

「你準備把他怎麼辦？」沈以寧問我。我知道她說的是麥阿東。

「你放心，我不會殺他。」我說，「他不能把咱們怎麼樣的，他是個寫小說的，只會胡思亂想，沒有證據的。」

沈以寧又哭了，「可是他會不會去告訴警察，不知道以前案子的物證，他們還會不會保留……那根領帶上面，有我的指紋……」

「你不用害怕，沒有的。那上面什麼也沒有。」我望著沈以寧說。

「你怎麼這麼肯定？」她問我。

我低下頭，默默地幫沈以寧把紙尿褲穿好，「你放心吧，相信哥哥。」

她閉上眼，有眼淚從眼角落下。

我說：「別哭了。你忘了，打娘胎裡開始，咱們倆就在一起了。你的錯就是我的錯，你的罪也是我的罪，我不會拋下你的。」

是的，沈以寧是這個世界上跟我最親的人，我們的體內流著一模一樣的血。她想些什麼，並不難猜。

但我不確定她是否能猜中我的心思。我是男人，也是哥哥，注定要比她背負更多的事。（三一）

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