我把文章寄白雲（四）

「我們在內湖、南港、景美陸續開連鎖班，趕上年輕的中產階級喜歡讓孩子就近上課，生意隨之風生水起，應接不暇。但是……我不想事業太擴張，也不想夫妻間動不動劍拔弩張，等孩子大點，便陸續收攤，只留下一個維持生活平衡的補習班。只要過得去，家庭和睦比什麼都重要。」

雯雯說：「我至今感恩老師，對媽媽情感疏離，直到她去世都未能和解。」

從前，我偶爾聽到雯雯參加海外心理諮詢短期班，一直以為是有關提升職場戰鬥力的訓練營。現在才知她仍在紓解母、女倆結下的哀愁。

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我陸續整理大家給我的訊息，慢慢拼揍出真實生活中的章老師。起初，大家最惦記的是，窈窕淑女，君子好逑，老師究竟和誰結婚？

不少人記得，昔日章老師和隔壁班的國文老師似乎交情不錯。清晨上課前，他們聯袂在附近的道館學習打拳，才子佳人，天生一對。據悉，教我們數學的女老師，當年也傾心於這位男老師。

夢影消息靈通，打聽到：「那位溫文儒雅的男老師娶了我們都不認識的人。章老師為此頗為傷心，失意了一陣。」我們都難忘老師朗讀元代高明所作的《琵琶記》中的「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」，多麼決然、脫俗的比喻啊！

有趣的是，章老師反倒在我們英文老師的婚禮上，認識了現在的師丈，斬釘截鐵地認為找到了自己的靈魂伴侶。

我們離開私立女中三年後，老師如願找到大學的教職。婚後生了兩個兒子。不幸，大哥突遭意外，車禍喪生，留下大嫂和侄子，爾後，章老師每年必給予他們經濟資助。（四）