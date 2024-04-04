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美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

桃花吊墜（一二）

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他溫柔地詢問姜桃的身體狀況，不時給姜桃夾菜。姜桃覺得丁毅今天有所不同，她打量了他一眼。他今天穿了一件藍色毛衣，頭髮柔順、眉眼整齊，本來就是一個很順眼的小夥子，今天更是格外精神。

飯畢，丁毅還要了咖啡。姜桃滿足地呷了一口香濃四溢、熱氣氤氳的咖啡，說道：「今天這頓中飯吃得好隆重啊，謝謝你。」

「我今天有重要的話對你說。」丁毅回答道。

「哦。」姜桃看著丁毅，發覺他的神情有些緊張。

「是這樣的。我們相處了半年多，我本來大學時就對你印象很好，這半年的相處更加深了這個印象。我一直覺得，我們的相遇是緣分。我說過我是一個有計畫的人，我計畫在三十歲這一年可以訂婚，恰好在二十九歲，遇到大學時就心儀的女孩。所以，我想請你做我的女朋友，可以嗎？」

姜桃低下頭，啜了一口咖啡，心想：如果表白的是曾凱，該有多好！自己的心裡並沒有丁毅，雖然丁毅是一個不錯的結婚對象。

丁毅見姜桃半晌不語，想到她在大學時期毫不客氣地拒絕班上很多男生的往事，便又連忙說：「你不必急著回答我。你慢慢考慮，一個月內給我回覆就可以了。」他停了停，又補充說：「我這個人也不會花言巧語，我是一個實在人，我對你是真心的，想跟你長長久久。」

「這事有點突然，我會考慮的。」姜桃應道。她現在畢竟跟大學時期不同了，母親一直在催婚，她對於丁毅也是有好感的。只是她喜歡的是曾凱，就是不知曾凱對自己到底有沒有那份情意。

這一番談話下來，姜桃更是心煩意亂。（一二）

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