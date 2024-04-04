那條領帶是沈以寧親自挑的。

「這個東西怎麼會在這？」沈以寧撿起那條領帶，「這是我姊夫的。」她說。

劉蘇媚翻了翻眼皮，然後曖昧地笑了，「小丫頭，你還太小，你什麼都不懂。」她過來想摸一摸沈以寧的頭髮。

沈以寧厭惡地後退一步，眼裡噴著火。

劉蘇媚盯著她看了幾秒，然後她突然像是明白了什麼似地笑出了聲。

「你這是吃醋了？」她哈哈大笑了起來，「沒想到啊，你個當小姨子的，竟然看上了姊夫？都說我這樣的女人不要臉，沒想到像你這樣的處女竟然也一樣。」她還是上下打量著沈以寧，「你還是處女吧？你是什麼時候看上你姊夫的？你姊知道嗎？要不要我給她說說，讓她同意，你們兩女侍一夫？反正以你姊夫的能力，也絕對能應付得來……」

沈以寧被她的話逼著，伸手給了她一個耳光。她從小長到大，哪裡受過這樣的侮辱。

媚姊捂著臉，雖然生氣，臉上還是掛著鄙夷的笑。她也過來，一把就抓住了沈以寧的頭髮。媚姊很瘦，身高大概也就一米五五的樣子，十六歲的沈以寧身高已經到了一米六五。兩個人撕扯推搡，動手又動腳，媚姊尖尖的手指甲戳進了沈以寧的脖子裡。沈以寧倒在地上，摸到了剛才從她手裡滑落的那條領帶。

等我聽到動靜，趕過去的時候，媚姊已經不動了。我扶起沈以寧，把她帶回來，然後讓她趕快去衛生間裡洗澡。

也許是洗澡水太涼，她很快就發起了燒。滕大哥帶她去掛了水。

我問過她為什麼，一開始她只是說，試衣服的時候，那女的一個勁兒地說她胖、說她難看，還動手掐了她的腰，她也是氣不過才還手的。（三○）