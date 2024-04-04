林崇義木然坐著，聽客人滔滔不絕地說下去：

「他們那個，好像叫做校史館吧，裡面的資料十分豐富，聽說只缺這座銅像，就徵集齊全了。然後就會擇日開幕，讓校友參觀，對了，你也該來看看嘛！他們說，你還在那裡當過一任副校長還是什麼……」

林崇義驀然伸出手，把茶几上裝著銅像的袋子拉回自己面前，「對不起，這銅像不能交給你。」

「為什麼？」學生吃了一驚。

「我原本是託你帶回去給老校長的後人，除了湯家的人，我不能讓這銅像流落到別人的手上，尤其是現在的學校。」他說：「你明白我的意思吧？」

「是的、是的，」學生趕緊說：「可是老師，恕我直言，你也未免太、太什麼了。」

「太什麼？死腦筋？食古不化？」

「我的意思是，」學生搓著手，「都已經這麼多年了，還有什麼關係呢？就算是找到老校長的後人，他們也有可能同意把銅像獻出來，放在學校裡吧？」

「是有可能。」他承認，「但我不知道，你也不知道。銅像是我為老校長的家人保管的，要是他們從外國回來，我一定把銅像交還給他們。要不要獻給學校，由他們決定，我管不了。但學校休想把銅像從我手裡拿走，我不能看著他們篡改學校的歷史，門都沒有。」

「那你有沒有想過，」學生看著袋子，彷彿揣摩著裡面那尊銅像的心思，「老校長自己會怎麼想？老校長也可能希望回到自己創建起來的學校吧？也算落葉歸根不是？」

他一時無語。老校長已不在了，這尊銅像只是一個象徵，像古代的傳國玉璽，誰拿到手裡，誰就是合法的繼承人。老校長自己怎麼想，反而無關重要了。

「要是老校長還在，」林崇義苦笑，「他也許會說：無端生出這麼多麻煩，還不如當初不造這尊銅像了。本來無一物，何處惹塵埃？」（全文完）