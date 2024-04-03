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美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

黑色沼澤（二九）

桑文鶴

我在沈以寧沉默的注視裡，把麥阿東扶起來，弄回裡屋的床上。然後我回到院子裡開始收拾餐具，這時我注意到沈以寧哭了。我湊近她，聞到了她身上的異味。我推起她的輪椅，「走吧，進屋去換。」

「哥，你把他怎麼了？」她的聲音發著抖。

「什麼也沒有。」我說，「他是自己喝高了。」

「他怎麼會找到我們的？」沈以寧哭著問我。

「我也不知道。」我皺著眉頭說。

雖然我和沈以寧深居簡出，隱居在這裡，可世界再大，總有盡頭。我們不可能一輩子不被人找到。

「劉蘇媚的事，你說他會不會什麼都知道了？」她問。

我搖頭。我望向沈以寧。這還是我們兄妹這麼多年來，第一次開誠布公地談起這件事。這麼久了，我一直幫她擦洗身體，她在我面前毫無隱私，可她內心深處的全貌，我卻從未清楚看見。

我知道，劉蘇媚的死跟滕大哥和婉音表姊無關。但他們也的確該死。所以在我得知他們之前還殺過十個人的時候，我就決定永遠不會說出真相，我得保護沈以寧。

那一天，在沁城，只有我們兩個人在家，滕大哥和婉音表姊都出去了。媚姊又過來敲門，說要借一點花椒。她穿得很少，身上的香水味很濃。

她上下打量著沈以寧，說：「一年不見，你長高了不少。」又說：「這麼漂亮的丫頭，怎麼穿得這麼樸素？」

不等沈以寧說什麼，她就拉著她去了對面，打開自己的衣櫃，說要給沈以寧來個變身。結果衣櫃一打開，沈以寧一眼就看到了一條眼熟的領帶。她之所以會認得，是因為，那領帶是我和她送給滕大哥的禮物。媽媽說我們總去麻煩他們，空著手不好。於是給了我們錢，讓我們去齊城的百貨大樓裡，給滕大哥和婉音姊姊買點禮物。（二九）

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