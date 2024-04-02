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桃花吊墜（一○）

水影

她靠在曾凱的身上，覺得這個男人的懷抱如此親切、如此溫暖、如此讓人依戀，她很想一輩子都在這個懷抱裡。

雖然他們這幾個月來往密切、約會頻繁，但他們一直沒有越過朋友的界線。今天還是兩人身體最靠近的一次。

一碗西紅柿雞蛋雞湯麵，香氣四溢，鮮美可口。「你手藝不錯啊！」姜桃讚道。

「我做飯手藝確實不錯，什麼時候請你到我家，我做一桌菜給你吃。」曾凱不失時機地邀請道。

「好啊，我很期待。」

「那你要盡快好起來。」

姜桃看著曾凱清俊的臉，他的臉型瘦削，本來會有點疏冷感，但他又有一雙溫和的笑眼，笑起來全世界都亮了的感覺。他額頭上微鬈的一縷頭髮帶給他藝術家的風姿，但他毫不做作的言談舉止又很有親和力。姜桃覺得自己真是看不夠，這個男人的一切她都很喜歡。她的人生中，還是第一次這麼喜歡一個男人。

她不是沒有談過戀愛，她也試著跟追求自己的人相處過，可是總是沒法繼續下去，因為對方總有讓自己無法忍受的缺陷。在母親的催促下，她一次次勉強自己，又一次次地分手。儘管是她提出分手，但也一樣心累。只有這一次，她無須半點勉強，她全身、全心地喜歡這個男人，想天天見到他，想和他在一起做所有的事。

可是，這個男人雖然對她很好，各方面的好，卻沒有任何表白，也沒有逾越朋友的界線半步。

姜桃的心裡有點糾結，曾凱對自己這麼好，他們來往這麼頻繁、相處這麼愉悅，他到底對自己是否有意思？

她決定暗示一下。她說：「謝謝你，曾凱，跟你在一起真是最溫暖、最愉悅的事。」（一○）

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