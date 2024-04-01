他停頓了一下，「最奇怪的，是他們的最後一案是在沁城犯的。我找到了當時關於這起案子的所有報導，發現他們在沁城有家，可是從來不在沁城犯事。而且每年十二個月，他們基本上只有夏天的時間才會待在沁城。我就在想，這到底是為什麼。」

麥阿東突然停住，然後問我：「不好意思，是不是很無聊？我自顧自地說了這麼多。」

我搖搖頭，「挺有意思的，你繼續說。」

「這案子早就結了，兩人也都槍斃了，但我總覺得這事沒完。」

為什麼？

「我就覺得，最後一個人其實不是他倆殺的。他們只是替別人頂了罪。」

「不是他們，還有誰？」我問。

「是啊，還有誰？我覺得那個夏天，和他們在一起的一定還有別人。」麥阿東說完這句話，然後意味深長地望著我。

「這故事不錯。」我說，「你打算寫嗎？」

「暫時還不想開始動筆。」他搖搖頭，「我還得弄清楚最後的答案。」

我點點頭。火鍋裡的湯汁又開了，我夾起一片羊肉，放入滾燙的油鍋裡。

「有的時候我覺得人生真的是一件挺神奇的事。」麥阿東又開了口，「我媽媽的事，我跟你說過吧。她生了我，但是又沒辦法把我養在身邊，我一直想知道為什麼。直到我輾轉找到黃刑警、找到刑警隊，才知道我媽原來是做那一行的。我本來還想找一找我的親爹，現在看來也沒戲了。因為她有過那麼多男人，誰知道我是哪個恩客留下的種。我就想，當初她為什麼非得生下我呢？」（二七）