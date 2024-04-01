圖／王幼嘉

「他是學校的創辦人啊。」八十後挑起一邊眉毛，好像嫌他多此一問，「我聽說有這尊銅像，但遍尋不獲。後來問過許多人，好不容易才打聽到，有位老師當年帶走了。又查了半天，才猜測帶走銅像的可能是林老師你。湯老校長是本校歷史的起點，如果能找回他的銅像，傳統──呃，校史館的收藏品就更齊全了。」

「你是要把湯老校長的銅像，放在你那個什麼校史館？」他提高了聲音，隨即勉強自己冷靜下來，「放在校史館，和那位，那位烈士並列？」

「是啊，」八十後有點莫名其妙，「有什麼不對嗎？」

林崇義霍地站起來，幾乎衝口而出：有什麼不對？我告訴你有什麼不對！但他馬上深吸一口氣，把到了嘴邊的話又吞回去。他以前是個好老師，從不對學生疾言厲色。學生有什麼不明白的地方，不管他們的問題聽起來多麼幼稚、多麼荒謬，他總是耐心為他們講解。如果不是時局變化，眼前這個八十後也有可能成為他的學生。他又吸一口氣，坐了下來。

「就像我剛剛所說，湯老校長創辦的，和現在這個，是兩個不同的學校。教的東西不一樣，校服、校徽、校歌、校訓──你們現在都沒有校歌、校訓了吧？……總之統統是不一樣的。湯老校長的學校，在打完仗那一天，就不再存在了。學校前幾十年的歷史，不是屬於你們的。拿了人家的學校就算了，不應該把人家的歷史也據為己有。」

他已盡量保持心平氣和，語氣也盡量委婉，但這些話對方聽來，可能還不免覺得尖銳。八十後呆呆看著他，他不知道他能不能理解他的意思。他這一代戰後出生的，從小到大學校給他們灌輸的，都是一面之詞。他可能從來沒聽過來自戰敗者這一方的說法，從來不知道戰敗者怎麼想。他想起網路上看過的一句話：宣傳，就是告訴一個群體的人，除了他們之外，其他的都不是人。被戰勝者教育出來的下一代，從來沒把戰敗者當人來看待，不知道他們也有思想、感情。

「你剛才說那個烈士是什麼，1968年春節攻勢中犧牲的對不對？1968年是怎麼一回事，你知道多少？我可以告訴你，我就是那場戰役的受害者。我們家就是那一年毀掉的，你有沒有見過現場的照片，上網搜搜吧，現場就是這裡，」他指指腳下的地板，「馮興街，重災區，網上有一大堆當時記者拍下來的新聞照片，看看你們的烈士把我們的城市搞成什麼樣子。你叫他們烈士，在我們眼中，就是殺人放火的暴徒，平時已經四處放炸彈傷害無辜，又暗殺知識分子……」

他閉上眼睛，呂士衡中槍倒地的一幕又浮現出來，「學校有一位老師就是被他們槍殺的，就在我的面前──嗯，事實上他是在我的背後，不過重點是：我在現場。那位老師叫呂士衡，被槍殺的時候還不到三十歲。學校要改名要紀念誰的話，也該紀念這位老師吧！也該改成他的名字吧！」他看著八十後的眼睛，「至於那些殺人放火的暴徒，我們是沒辦法同情的，更不要說尊敬了，他們是死有餘辜，死不足惜。」

八十後垂著頭，不作聲。他繼續說下去：

「我們一家人總算撿回一條命，房子一年後也重新蓋起來了。誰蓋的？當然不是你們那些暴徒，是我們自己蓋的。好像政府也有補助，或者美援……還好有美國人在，不然的話，我們的城市早在1968年就失守了，像順化那樣。順化不是還有大屠殺？你不知道吧！你當然不知道，你們的歷史課不會教這個……」他長嘆一聲：「成天說美帝侵略，你有沒有想過，其實你們──我是說他們；其實他們才是侵略者，不是嗎？一個外來的政權，破壞了我們的文化、燒掉我們的書籍、禁了我們的流行歌曲，還把知識分子關起來，要改造我們的思想……這是不是侵略？這是不是殖民者的統治方式？思想也是可以改造的？」

天氣很熱，八十後抬手抹去額角的汗水，他真的從來沒聽過有人這樣說嗎？林崇義有點懷疑，他在這裡出生長大，不可能不知道美國人在這座城市的老居民心中是什麼形象。也許他只是選擇不相信，那樣他就不需要面對現實，一個經歷過那場戰爭以及戰後瘡痍的人都知道的現實。八十後這一代可能都已經認識到：歷史猶如一個舊戰場，深藏著沒完全清除的地雷，是不可輕易涉足的。迴避那個現實、忽略那個現實、拒絕接受那個現實，他們的日子才可以過得比較輕鬆，也比較安全。

「所以那尊銅像……？」

「銅像不能交給你。」他斬釘截鐵：「把老校長和殺人放火的暴徒並列，是對老校長的不敬。當年政府怎樣接收這些華人 學校，你不會不知道吧？解放軍 進城，槍口之下，校董沒有其他選擇，校舍是被迫獻出來的，你們從來不是合法的繼承者。我眼看著老校長的銅像被當成垃圾，丟進雜物房裡沒人過問。學校的新校長、新教師連他的名字都沒聽過，現在憑什麼來說飲水思源、薪火相傳？你們的學校有四十幾年歷史，已經很不錯了，已經很值得引以為榮了，為什麼還要把人家那幾十年也算進去？」

八十後鎩羽而退，林崇義從來沒有這樣暢快過，好像幾十年來的怨氣一下子發洩了出來。剛才那一番話，幾十年前，他是絕對不敢說出口的，簡直是反動透了，還用了「外來政權」這種字眼，真夠痛快！（三）