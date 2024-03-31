「你知道現在有很多人開始寫紀實文學了。」麥阿東說，「也叫非虛構寫作。」

「那是什麼意思？」沈以寧問。

「就是寫現實裡真實發生過的故事。」麥阿東喝了一口啤酒。「我最近也想開始寫這個。」

「那你準備寫什麼？」

麥阿東的臉微微泛紅，他帶著微醺的神情，語氣神祕地說：「我最近在研究連環殺手。」他又湊近了一點，「有很多非常有意思的點，就比如說啊，一個人，他去殺人，他總是會選擇同樣類型的受害者，而且動機也都差不多，很少有人會突然改變動機和犯案手法的。不過呢，這個說法也不絕對。」

我盯著他。我身旁的沈以寧也聽得很認真。

「就拿殺我媽的那兩人說吧，那對夫妻，還是情侶。兩個人不工作，天南地北地跑，花天酒地，到處瀟灑高消費。然後這個女的呢，長得頗有幾分姿色，她就出去勾引有錢男人，要不然就約到出租屋，要不然就打聽出來這男人家裡的地址，然後她男人就把這有錢人殺了，兩個人搶了錢財就溜之大吉，再輾轉到下一站。而且，這兩個人作案還有一個特點，那就是作案的時間都在春天、秋天和冬天，夏天的時候從不犯案。殺人的凶器也都是刀具，基本上就是割喉，抹脖子，一刀致命。他們就用這樣的手法，殺了十個人。」

麥阿東的聲音很沉穩，我和沈以寧都聽得入了迷。

「但是呢，到第十一個受害人，也就是我媽那裡，卻突然變了，沒用刀，而是勒死的。而且殺人的時間是夏天。這還不是最奇怪的。」（二六）