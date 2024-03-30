我在心中嘆氣，這麼多年過去了，往事終於追上我們了。

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過了幾天，正好是我不用打工的休息日，天氣甚好，出著大太陽。麥阿東在院子裡支了一張桌子，說是要請我們吃飯。

他一臉笑容地過來邀請我們，說最近他剛收到了一筆稿費，所以想找人慶祝。我小心翼翼地觀察著他的臉色，他的笑純淨、無雜質，像是被太陽曬透了。他應該是完全沒有發現，曾經有人進過他的房間。

我把沈以寧放進輪椅裡，然後推著她到屋外。沈以寧的神情還是有點緊張，吃飯的時候，她一直不安地望著我。

我們三個人在院子裡吃起了火鍋。做火鍋湯底的水是我去接的，料包是麥阿東在我面前打開的，所有的菜和肉都是我和麥阿東一起去洗乾淨的，飲料和啤酒是他從超市理買來，還沒有打開的。我想，麥阿東應該不會在吃的上面動手腳。

麥阿東的興致很高，一直意氣風發地給我們講他寫作的事。講到高興的地方，他的整個臉上都流露出飛揚的神采。我原本懸著的心也漸漸落下。

很小的時候，語文成績不錯的我也曾經想過將來要考中文系，成為一名作家。可後來，生活中，載我的船遭到重擊，我自己差點被海水吞噬，保命已經不易，更別提什麼夢想了。反正我是再也沒有可能，走上那條路了。

其實，在斗轉星移的歲月間、在萬籟俱寂的深夜裡，我也曾想過，拿起筆，寫下一些東西。我的心裡澎湃著很多故事，但我知道，我永遠也不可能把它們寫出來，因為有些事注定只能成為祕密。（二五）