請為他留一盞燈（四）

「今晚，我們全家要一道看利物浦戰阿森納的電視轉播，我得早點回家……」哈倫這樣說。

盧卡斯微笑著，仍然沒有多說什麼，靜靜地跟哈倫道別。

老圖書館 整潔溫暖、井井有條，沒有什麼需要整理的。盧卡斯在想著哈倫的談吐，相當穩健而成熟，關於他的「工作」，沒有吐露一個字。盧卡斯苦笑，心裡想，但願這孩子能夠平平安安，賺到足夠的錢，早早進大學念書……

消息來得比預期快。五月底，哈倫興沖沖地來報告喜訊：「蘇黎世大學給我全額獎學金，我選了歷史與神學兩門課。明天，飛蘇黎世，我可以用暑假期間上課進修德文。九月開學，我就正式入學了。」

盧卡斯揚起眉毛：「恭喜你，哈倫。住宿的地方已經找好了嗎？」盧卡斯關心地問。一邊想著住在蘇黎世的老朋友們中間，有沒有什麼人可以幫忙……卻聽到哈倫說：「離大學不遠處的公寓已經安排好了，是萊莉亞的朋友們幫忙安排的。我有自己的公寓，不必同別的學生合住……」哈倫喜孜孜地報告。

天下沒有白吃的午餐，盧卡斯心中忖道，沒有說出來。只是語重心長地囑咐哈倫：「若是辦得到，還是以讀書為重點。能夠盡量減少外出，總是好的。」

哈倫點點頭：「我不用多做什麼，只是用耳朵聽，忠實紀錄，供人參考而已。您可以放心。」

盧卡斯怎麼可能放心？

午夜夢迴，一名病患被放在病床上送進復健中心，竟然是遍體鱗傷、奄奄一息的哈倫。盧卡斯冷汗淋漓，大睜雙眼到天明。

哈倫在手提行李裡，放了一本皮面精裝《古蘭經》。他在走向機場安全檢查門之前，與家人道別。（四）