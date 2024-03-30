圖／王幼嘉

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「請問你是呂士衡老師嗎？」

一個輕柔的女子聲音在他背後響起。再平常不過的一句話，林崇義卻聞言大驚，像反覆排練過無數次的緊急逃生演習，當真的警報響起時，卻一時手足無措起來。之所以會手足無措，也許因為他不是呂士衡老師，那句話也不是衝著他來的。那個輕柔的女聲，問的正是他身後的呂老師本人。

呂士衡這個學年才進來，在台灣念完師範的僑生，按規定得回原居地服務，在本地的中文學校任教一段時間。學年一開始，他們同校的教師就向呂傳授了基本的緊急應變技能，其中一項是：有陌生人問起你的姓名、身分時，如果不能確定對方是什麼人，就先不要承認。

當地中文學校都流傳著那個故事，說是某間小學校的校長，在校園內碰到一個生面孔的人，劈頭就問他：「你是XXX校長嗎？」不知基於怎樣的敏銳觸覺，或只是動物性的本能（有看武俠小說習慣的人，會肯定校長當時感覺到了對方的「殺氣」），校長當下的反應是搖搖頭，若無其事地答：「校長不在，您找校長有什麼事嗎？」對方卻沒再說什麼，支吾兩句就匆匆走了，之後也沒再出現過。人們於是懷疑那個陌生人是敵方的殺手，校長要是一個不小心點頭應是的話，可能已經血濺三尺，當場被處決了。

那都是當年戰時的日常；報社的高層、知識分子、教師，比較有名的僑領、富商，都是敵方行刺的目標。殺手訓練有素，往往一槍斃命，所以都沒人知道他們出手前有沒有、或如何確定目標的身分。直到這位校長（可能）逃過一劫後，他們才知道對身分不明的陌生人，必須小心應對，免得糊里糊塗送了性命。

幾年後，林崇義有一次在校園裡聽到幾個學生在講鬼故事，其中一個說要是半夜從夢中醒來，好像聽到有人在叫喚你的名字，千萬不要回答……他從學生身邊經過，只來得及聽到這幾句，不知道要是回應了的話，會發生什麼可怕的事。他當時還想：這樣的民間傳說，會不會是從他們的戰時現實衍生出來的呢？只是為了提醒聽故事的人：不要隨便向陌生人洩漏你的真實身分，否則便會有生命危險。

那句話要是衝著他來的，不管找的是誰，包括他自己，他都有足夠的冷靜，可能還面帶微笑回答：「XXX今天沒來，你有什麼事嗎？」可是入耳是呂士衡的名字，而他知道呂就在他背後，站在校園正對著大門的花圃前。呂在校內任教的日子不長，但教的是文科，而且平時他的言辭就有點激進，容易引起敵方的注意，他也曾私下提醒過呂，希望他可以警覺一點……

然後他聽到呂士衡回了一句：「我是，有什麼事嗎？」

他當下只覺得心中一沉，然後彷彿要證實他的預感似的，槍聲響了。他本能地轉過身，才見到問話的是一個年輕女子，最多二十出頭，正把手槍放進手提包裡，冷靜地向校門的方向撤退。在場目擊慘案的師生還沒來得及反應之前，殺人者已消失無蹤，只留下呂士衡，仰天躺倒在花圃前，不斷抽搐著。鮮血從他胸前和嘴角湧出，旁邊就是學校創辦人湯老校長的半身銅像。

學生這才相繼發出驚叫聲，林崇義雙腿發軟，癱倒地上，出了一身冷汗。那時距離戰爭結束只有不到兩個月，呂士衡做夢也不會想到，他是這場漫長戰爭中，最後一個被暗殺的知識分子。

2

「林崇義老師，對吧？」

他一驚抬頭，本能地想要否認，但馬上想起：他們不是來要他性命的，仗已經打完，他們不需要殺他了。但也沒什麼分別，做為戰敗者，他的性命握在他們手裡，隨他們喜歡，稍微一使勁，就能把他捏死。

問話的人有點面善，他記得大概是前幾年的畢業生，今天手臂上別著紅袖章，是代表新政權回學校來接收的。不知他是念書時已被敵方吸收了，還是戰爭結束後才向敵方靠攏，反正賊來迎賊的人，每一個時代都不缺。

這是戰後第一個新學年的開始，林崇義本不想回來，又不敢不回來。回到學校之前他已經知道，校長在敵軍進城前，擠進了美國大使館 ，逃了出去。至於像他一樣沒能及時逃出去的老師們，如今都安坐在自己的書桌前，忐忑如同一群等候發落的戰俘。

代表新政權的前畢業生把他帶進校長室，滿臉笑容地告訴他：因為前校長跑掉了，現在學校由軍方接管，會安排文化幹部來接替校長的職位。但需要熟悉學校運作的老師來協助管理，所以想請他當副校長。

他聞言躊躇，如果當了副校長，其他老師會不會以為，他也是向新政權靠攏的一分子？他想拒絕，卻不知怎麼措辭，擔心得罪了這位和藹可親的舊學生，可能會有更不堪設想的後果，於是他就成了新政權下的副校長。

從校長室出來，他發覺自己出了一身冷汗，就像呂士衡被槍殺那天一樣。他走過校園呂中槍倒臥的地方，地上已看不見一絲血跡，而花圃前面那尊老校長的半身銅像也不見了。

他後來在一個堆放雜物的小房間裡，發現那尊銅像，和一些以前的學生成績表、紀念冊、文件等丟在一起。那時已經沒有人再提起學校創辦人的名字，連學校的名字也改了。聽說新校名是紀念一位在剛結束的戰爭中犧牲的華人 烈士，可是也沒有人向他、向校內學生，介紹這位烈士的生平事蹟，或如何犧牲等等。（一）