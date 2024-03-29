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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

桃花吊墜（六）

水影

他們開車沿著山路蜿蜒而上，兩邊是色澤斑斕的秋葉，重重疊疊，絢爛繽紛。他們到達觀景點的時候，曾凱停了車說：「我給你拍幾張照。」

「好，我把耳環也戴上。」姜桃對著車上的鏡子，戴上了桃花耳環。

姜桃站在山上，一頭烏髮在風中飄散，露出粉白色的耳環，更襯得眉目如畫，背景是如同一幅五彩大錦緞般隨風起伏的秋林。曾凱給姜桃拍了好幾張。他讓姜桃手扶樹幹，微微側臉，然後說：「這張可以媲美溫斯洛‧霍默的名畫〈秋天的樹林〉了。」

「是嗎？名畫是啥樣的？」姜桃好奇地問道。

曾凱用手機給姜桃看了名畫，一位豐滿婀娜的女子手持樹幹，站在漫天紅葉的樹林之中。姜桃讚賞道：「到底是畫家，取景的時候心中有丘壑。」

曾凱笑著說：「主要是模特兒好看。你真可以做模特兒了。」

「嗯，我可以做。」曾凱隨口一句話，姜桃卻若有所思地認真回答道：「我可以幫你做模特兒，臉不出鏡，但耳朵和手可以。這樣我們可以在網頁上，放一些精美的攝影。」她是個認真負責的人，既然答應幫曾凱做網頁，她已經開始在腦海構思網頁的設計。

接下來的日子，他們常常在一起做網頁。姜桃充當模特兒，拍了纖纖玉手上的戒指、秀髮耳垂間的耳環、雪白皓腕上的手串，還有她喜歡的吊墜。新設計的網頁大氣華麗，最上面是滾動藝術照片，精華飾品一目瞭然。接著是各種分類，戒指、耳環、項鏈、手鏈、吊墜、胸針等等，每一項分類有各款作品。除此之外，還有熱賣商品、推薦商品等的鏈接。

「做得太棒了！」曾凱讚不絕口。（六）

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