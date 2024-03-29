媽媽當場暈倒，沈以寧也跟著病了。那幾天，旅館關了門，可外面的消息還是源源不斷地傳進來。報紙、電視開始鋪天蓋地地講這一對雌雄雙煞的事。我們也在電視裡再次看到了被捕後，穿著看守所犯人衣服的婉音表姊和滕大哥。

按照新聞的說法，這對亡命鴛鴦在最後關頭反目成仇，互相指責。他們共同的說法是，沁城是他們的安全城，他們在沁城只享受生活，絕不殺人越貨。因為得知勒斃劉蘇媚的，是滕勁坤的領帶，所以謝婉音認為是滕勁坤破壞了規矩，才引得他們行蹤暴露。至於殺人的原因，則是為了擺脫那女人的糾纏。

記者採訪婉音表姊的時候，她低著頭，聲音冷冷地說：「那個女人是個妓女，靠出賣身體為生，狐媚慣了，看見男人就走不動道。」

滕大哥這頭，只是低著頭，什麼也沒說。記者問：「劉蘇媚是不是你殺的？」他低著頭，一言不發。

原本正縮在屋子裡睡覺的沈以寧不知道什麼時候，貓到我的身邊，跟我一起看電視。看著、看著，她突然哭了，「哥，婉音表姊和滕大哥真的殺了那麼多人嗎？會不會是警察搞錯了？」

我張了張嘴，卻什麼也說不出來。那麼多條人命，警察怎麼會弄錯。

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我閉上眼睛，搖搖頭，像是想把往事甩掉一樣。我一步一步地走回我和沈以寧的房間。她沒睡，看見我難看的臉色，她問：「哥，你怎麼了？」

我說：「麥阿東有沒有跟你說她媽媽的事？」

她點了點頭。

「那他告訴你，他媽媽叫什麼名字了嗎？」

她搖了搖頭。

「他跟我說了，叫劉蘇媚。」

我注意到，在她眼睛最深處，閃過一絲驚慌。（二四）