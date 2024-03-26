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百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

夕陽下（六）

董晶

其實在竟竟的人生經歷裡，凡是想到的危險與不幸都不會發生，而所有的意外，都是萬萬沒有想到的。更別說那信誓旦旦的話語，似乎說出了口，老天爺就不會給你這樣的機會去兌現。

她想睡一會兒午覺，可在床上翻來覆去無法入眠。拿起手機，她想起了趙智仁。她想多年前羅小燕一家從芝加哥洛杉磯，就在趙智仁家住了一個月，邊找房子邊找工作。那時大家都沒買房子，還在為生活奔波，兩家人擠在一起住，那是什麼樣的感情？也許趙智仁對小燕的女兒知情？

她給趙智仁發了一段微信：趙醫生，你好！昨天問羅小燕，是否我們春節前後可以聚會，她的回答如下圖。身為朋友，誰有了大的難處，我們都應該安慰或想辦法。給你寫微信，就是排解我的擔心。因為你們關係很好，或許能幫助安慰她？

十分鐘後，趙智仁就回信了：我一點消息都沒有，謝謝你告知。盡力安慰吧。

竟竟回想起，出國前她和趙智仁在同一科室工作，她在當碩士研究生的第二年下臨床實習，趙智仁就是帶她的臨床醫生。那時他們是師生關係，又成了好朋友。後來在洛杉磯兩人相見，他鄉遇故知，竟竟才知道趙醫生出國之路相當艱難。首先他是從北京去非洲索馬利亞，不料在那裡患了瘧疾，反覆打擺子，瘦得皮包骨頭，差點要了命。幸虧一個朋友為他搞到了氯喹，他才轉危為安，最終來到了美國。

在洛杉磯為生活奔波的歲月，竟竟覺得趙智仁就像她的大哥哥。此刻她突然覺得，要想得到一個確切的答案，還得靠趙智仁這個老大哥去問。

竟竟低頭點開了趙智仁的頭像，她寫下了一段話：

自從昨天聽到羅小燕女兒重病的消息，我心情很不好。現在年紀大了，經不起任何打擊！（六）

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