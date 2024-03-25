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馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

黑色沼澤（二○）

桑文鶴

那一天，已經到了下午，前一晚熬夜的我們才剛睡醒，就發現滕大哥和婉音表姊似乎在吵架。兩個人的臉色都很難看。後來婉音表姊給了我們一點錢，打發我們出去買冰淇淋。

幾天前沈以寧病了，發燒很嚴重，滕大哥送她去附近的診所裡掛了一天的水，她才退了燒。現在，她還是有點虛弱，也懼怕外面毒辣的太陽。可她也見到了滕大哥可怖的神色，於是沒再說什麼，從婉音表姊手裡接過錢，就跟著我一起出了門。

下樓的時候，我注意到，一個中年婦女正在敲打對面公寓的門，嘴裡叫著：「劉蘇媚、劉蘇媚，開門！」

那個時候我才知道，住在對門一直讓我們叫她「媚姊」的獨居女人叫劉蘇媚。

我想起剛見她的那天，那是我和沈以寧第二次去沁城的時候，剛到的第一天，她就過來借調味料。她穿著一件吊帶裙，斜靠在門框上，盯著我和沈以寧上下打量。她畫著很濃的妝，讓人一時之間猜不出她的歲數。

滕大哥從她的手裡接過空瓶子，走進廚房裡去給她倒醋。她嬌滴滴地問滕大哥，我們有沒有吃飯，又說她在做抄手，待會兒給我們端過來一些。她嗲嗲的語氣讓沈以寧不高興了，就瞪著眼睛看她。

她察覺到了沈以寧的敵意，笑嘻嘻地伸手摸了摸沈以寧的臉，「叫姊，」她說。「叫我媚姊。」

沈以寧沒叫，反而氣鼓鼓地回了房間。後來她偷偷地跟我說：「這個女的一看就不是什麼好東西，妖裡妖氣的，大概是想勾引滕大哥。」

我說：「即使是這樣，那也不是你該操心的事。」沈以寧什麼也沒說，只是瞪了我一眼。

過了幾天，她又說自己見到了好多男人進進出出媚姊的房間，她覺得媚姊肯定是做那行的。（二○）

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