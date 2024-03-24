我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

夕陽下（四）

董晶

她曾經嫁給一位在洛杉磯的王先生，與王先生生活了十年，還是離婚了。離婚不久，她在國內的兒子又出了事兒。

直到去年，五個老朋友再聚首，竟竟才見到李丹華，得知她就住在自己家附近，並且李丹華和一個比她小幾歲、從未結婚的歐洲男人同居。像丹華這樣年紀的女人，英文說得並不流利，卻能與洋男人朝夕相處，還真不簡單。在竟竟眼裡，丹華就是能伸能屈、神經夠結實的那種人。

丹華，我看羅小燕、孫建偉他們兩口子和你不一樣，不論在國內還是國外，都順風順水，尤其對他們的寶貝女兒萬般溺愛。女兒在美國上中學、讀大學、獲得電腦碩士，嫁給了一個印度裔，生在美國、長在美國的醫生。他們可對女兒付出了比別人多的心血啊！

說的也是啊！你說，他們的女兒生了第一個孩子，孫建偉還遠不到美國的退休年齡，就從舊金山辭了工作，給在聖地牙哥的女兒帶孩子。這一帶就是十幾年，也就是說，孫建偉與羅小燕分居了十多年。直到前幾年羅小燕退休，才定居在聖地牙哥，與丈夫和女兒一家團聚。現在外孫女、外孫都上中學了，他倆也都退休了，是該過上含飴弄孫的好日子了！唉……竟竟，你說他們好日子還沒過上幾年，女兒就得了重病，這打擊該多大啊！李丹華說完，又嘆了一口氣。

丹華，你說會不會因為他們過分溺愛孩子，孩子得到的福分太多，上帝就早早要把他們的女兒招進天國？竟竟弱弱地問了一句。

也是，也不完全是。但我相信人的生死天注定，有些例子支持你的猜想，也有太多的生離死別說不清、道不明啊。咱們過好每一天吧！你看咱們光顧說話了，趕緊吃飯吧。丹華說著，把一個蝦餃夾到了竟竟的盤子裡。（四）

退休 聖地牙哥 舊金山

上一則

大麻疑雲（上）

下一則

安逸的北美大雁

延伸閱讀

徐若瑄離婚富二代3個月 認「願望從未實現過」

徐若瑄離婚富二代3個月 認「願望從未實現過」
連降9年終於反轉 中國去年結婚增加84.5萬對

連降9年終於反轉 中國去年結婚增加84.5萬對
快艇隊旗下G聯盟下賽季換新場館 重新品牌定位

快艇隊旗下G聯盟下賽季換新場館 重新品牌定位
戲說從頭／童瑤執意嫁陳曉「小日子」被強勢父母逼到離婚

戲說從頭／童瑤執意嫁陳曉「小日子」被強勢父母逼到離婚

熱門新聞

黃稚皓（左）、黃鈵荏各用不同方式把鹿角蕨上板。(記者簡慧珍／攝影)

雙胞胎兄弟愛上同一療育系植物 黃稚皓、黃鈵荏共啟斜槓人生

2024-03-22 07:00
朱平（左）與人生伴侶Ming，共同創造自己與台東都蘭「非零農場」的嶄新未來旅程。(圖／朱平提供)

「當個樂觀主義者」 朱平身體力行簡單生活

2024-03-20 07:00

在挪威看醫師

2024-03-18 02:00

誤診

2024-03-18 02:00
藍色閃蝶破繭而出。（圖片提供∕杜丹莉）

學習美好的生活態度——哥斯大黎加之旅

2024-03-18 02:01

夏威夷取藥

2024-03-18 02:00

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」