她曾經嫁給一位在洛杉磯的王先生，與王先生生活了十年，還是離婚了。離婚不久，她在國內的兒子又出了事兒。

直到去年，五個老朋友再聚首，竟竟才見到李丹華，得知她就住在自己家附近，並且李丹華和一個比她小幾歲、從未結婚的歐洲男人同居。像丹華這樣年紀的女人，英文說得並不流利，卻能與洋男人朝夕相處，還真不簡單。在竟竟眼裡，丹華就是能伸能屈、神經夠結實的那種人。

丹華，我看羅小燕、孫建偉他們兩口子和你不一樣，不論在國內還是國外，都順風順水，尤其對他們的寶貝女兒萬般溺愛。女兒在美國上中學、讀大學、獲得電腦碩士，嫁給了一個印度裔，生在美國、長在美國的醫生。他們可對女兒付出了比別人多的心血啊！

說的也是啊！你說，他們的女兒生了第一個孩子，孫建偉還遠不到美國的退休 年齡，就從舊金山 辭了工作，給在聖地牙哥 的女兒帶孩子。這一帶就是十幾年，也就是說，孫建偉與羅小燕分居了十多年。直到前幾年羅小燕退休，才定居在聖地牙哥，與丈夫和女兒一家團聚。現在外孫女、外孫都上中學了，他倆也都退休了，是該過上含飴弄孫的好日子了！唉……竟竟，你說他們好日子還沒過上幾年，女兒就得了重病，這打擊該多大啊！李丹華說完，又嘆了一口氣。

丹華，你說會不會因為他們過分溺愛孩子，孩子得到的福分太多，上帝就早早要把他們的女兒招進天國？竟竟弱弱地問了一句。

也是，也不完全是。但我相信人的生死天注定，有些例子支持你的猜想，也有太多的生離死別說不清、道不明啊。咱們過好每一天吧！你看咱們光顧說話了，趕緊吃飯吧。丹華說著，把一個蝦餃夾到了竟竟的盤子裡。（四）