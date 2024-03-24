圖／甘和栗路

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藍咖啡 館坐落在街角上，外面是漆成海藍色的窗櫺，室內是灰藍色的牆布。秋陽透過窗戶，在桌子上投射出金黃色的光斑。整個店散發著濃郁的咖啡香氣，姜桃滿足地吸了一口，她喜歡這種香味。她坐在靠窗的角落，桌子上一個筆記電腦、一杯冒著熱氣的拿鐵咖啡。咖啡的醇香讓人愉悅而溫暖，姜桃幾乎每個星期日，都會在這裡度過一個安逸的上午。她將近三十的年紀，身材高䠷、齊肩直髮，穿了一條藍色緊身牛仔褲，勾勒出姣好的女性曲線。黑色V領羊毛衫，一個桃花吊墜垂掛在胸前，平添幾分俏麗。

姜桃在網上刷了下新聞，中外大事、娛樂八卦一覽無遺。然後瀏覽了她的博客空間，回了幾條留言，接著就開始讀書。她到美國六年了，依然保持了讀中文書的習慣。喝咖啡讀書，是她人生甚為享受的事。她舒適地靠在軟椅上，沉浸於跌宕起伏的故事之中，時而蹙眉、時而莞爾。隱隱約約她感覺到，有一道目光掃了過來，在她身上停留。她抬起眼，看見一個年輕的亞裔 男子正在看她，遇見她的目光，便又避了開去。

姜桃在心裡微微一笑。被男性的目光追逐，於她已是久違的感覺了。記得讀大學的時候，她時不時會感受到男生注視的目光。有一次期末考試期間，她在圖書館 自修，有個男生坐在離她不遠的地方，時不時有熾熱的目光掃過來。這個男生長相頗為英俊，姜桃不由得回看了幾眼，這就引來了後續之事。

很快，她收到了這個男生的信。「你的氣質深深吸引了我……」姜桃收到過不少這樣的求愛信，可是接下來的話令姜桃對這個男生興趣盡失。「這個寒假我不回家，因為要補考沒有通過的科目，我們可以出去約會……」姜桃是本地人，這個男生顯然打探了姜桃的信息。可是姜桃學業優異，她看不上成績平平之人，更遑論要補考的人。

姜桃才貌雙全，難免眼高於頂。追求她的人如過江之鯽，但姜桃一直沒有遇到可心之人。有才的長相太過平凡，英俊的學業差強人意，好不容易遇到一個也算是有才有貌，卻個子太矮。姜桃一米六六的個子，她喜歡男生至少一米七六。如此蹉跎下來，姜桃到了二十九歲，依舊單身一人。

年齡大了，追求的人漸漸門可羅雀，姜桃都快忘了自己的魅力。沒想到今天在咖啡館裡，又遭遇男性注視的目光。她點了下手機的照相功能，放到自拍模式，悄悄看了一眼自己的樣子，杏眼桃腮，雖然肌膚不及以前水嫩，額頭上還冒出一顆痘，但依舊是一個清秀佳人。

這一個上午，姜桃時不時感受到那一道目光，本該是她一周中最安靜放鬆的時光，卻因為這道眼光，帶來了些許粉紅色的遐思。時至中午，她起身離開，發覺那個年輕男子尾隨於她。

他要幹什麼？求愛？「交個朋友吧！」他會這樣說嗎？以前遇到的馬路求愛者常常這樣開場。

抑或是搶劫？姜桃這麼想的時候，心中一驚，隨後她就否定了這個想法。大街上陽光燦爛，人來人往，朗朗晴空下，應該不會發生這種事。

姜桃走到車子旁的時候，年輕男子終於開口了：「不好意思，冒昧打擾一下。」

姜桃轉過身，第一次看清他的模樣。三十左右的年紀，身材頎長，臉型瘦削，額上一縷微鬈黑髮，眼神乾淨明亮，笑起來如春風拂面。她一下對這個男人有了好感。她也笑道：「沒關係，有什麼事？」他也許會說「我們認識一下吧」，她的心中有一種期待。

「你這個吊墜是怎麼來的？」男人問道。

姜桃的臉唰地一下紅到耳根。不只是因為自己的自作多情，更因為這個吊墜是她撿來的。

半年前她在公司樓下的街心花園散步，突然看見草叢中有個亮晶晶的物件，走近一看，原來是一個吊墜。心形的淺綠色玉質石片，心形之中有五朵潔白的小桃花，鵝黃色的細枝上有幾片綠色小葉。姜桃的名字中有個「桃」字，因而她對桃花情有獨鍾。這個吊墜如此別致，她一看見就喜歡上了。（一）