那年花開月正明（九）

何曼妮披頭散髮，赤著雙腳，臉上掛著淚痕，嘴撅得老高，那形象，十足和男朋友撒嬌的刁蠻女友。他見多了北方女孩的蠻橫，何曼妮的這種南方特色讓他耳目一新。他也不知如何應對，便岔開話題：「我包了餃子 ，一起吃？」

何曼妮一愣，包餃子對南方人的她來說，是一件聲勢浩大的工程，有人居然可以悄無聲息，短時間把餃子包好。她有些難以置信地走出房間，廚房裡果然一堆造型小巧可愛的餃子。

鍾偉然更奇怪何曼妮的表現，此刻她臉上的笑容燦爛得像春日的陽光，眼裡閃爍著崇拜的光芒。包餃子這北方人人都會的基本生活技能，在何曼妮眼裡那麼神奇？他有虛報冒領了特大獎項的心情。

為了讓何曼妮的崇拜變得真實可觸摸，也為了緩解何曼妮的心情，鍾偉然使出渾身解數，繼續包包子、煎煎餅、滷牛肉，做各式涼菜。

在何曼妮的一聲聲驚呼裡，鍾偉然迷失自己。平安夜的晚上，他嘗試了做烤鴨，還居然一次成功。何曼妮咂巴著嘴說：「這應該比全聚德的北京烤鴨還好吃！」

那一夜，葡萄酒夾著香檳還有啤酒，他們兩個都喝得酩酊大醉，絮絮叨叨地說著彼此的童年往事、青年醜事、戀愛經歷、婚姻波折、留學的艱辛，還有種種的不如意和對未來的期待……

沒有人知道那一夜究竟發生了什麼，包括當事人鍾偉然和何曼妮。因為他們很努力地刪除了那夜的記憶。

第二天醒來後，兩人不約而同地逃出家，直到李倩雲夫妻旅遊回來。他們又不約而同地恢復原樣，這不過是為了掩人耳目，把那個夜晚徹底抹殺掉。這些舉動很有效，李倩雲夫妻沒有發現異常。（九）