傷心的男生又找到我這個大舅哥，問我用什麼辦法才能追到沈以寧。我看著他劍眉星目，一副被陽光浸透了的模樣，我搖了搖頭說：「沒希望的，她喜歡的不是你這種類型的男生。」

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沈以寧在看到那些照片的第二天，就寫了一封信給婉音表姊和滕大哥。信裡還有一張她在精品店裡挑了好久才找的漂亮卡片。她把那裡面寫滿了感謝的話，然後把信塞進郵局門前的郵筒，在那之後就是心心念念盼著能有沁城來的回信。可那封信最後卻被退了回來，信封上有郵局蓋的「查無此人」郵戳。

我問：「是不是地址寫錯了？」

她搖搖頭，「不會的，我在沁城的時候，就專門問了鄰居那裡的地址的。」

我問：「哪個鄰居？」

「就是住在滕大哥他們對面的那戶。我聽別人都叫她媚姊。」

我說：「那也有可能是她說錯了地址吧。」

她說：「可能吧，誰知道呢？」然後失望地把那封信鎖進自己的抽屜裡。

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多年以後的現在，我又問起沈以寧在那封信裡都寫了些什麼。她想了半天，然後說：「大概就是對過去的夏天表示懷念，然後希望下一個夏天快點到來之類的話吧。」

我笑了，「就那麼喜歡夏天嗎？」

她說：「那個時候我只喜歡沁城的夏天，但現在我才知道，在哪裡的夏天都是好的。」她嘆著氣，陷在她的床鋪裡，眼神通過窗戶望向外面的雨。這場雨已經接連下了好多天，陽光本就稀少，又被雨刷走了一半。而這樣陰鬱的天氣，實在是適合追憶往事。

「等到不下雨了，我再帶你出去轉轉吧。」我說，「到時候曬曬太陽，對你的身體也好。」

沈以寧說好。（一六）