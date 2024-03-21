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出家（一○）

草白

「我去爬山了。」她沒說女同學的事，也沒說自己只等了一會兒，就離開了。

「哦。後來，我去寺廟了。」

「寺廟？」

「嗯，反正已經從家裡出來了嘛，我就想乾脆在外面玩玩吧。然後，我就走到那間寺廟裡。」

「人民廣場附近還有寺廟？」

「有的。沿珠遊溪往前，我也不知到底走了多久，直到看見一道刷了黃色油漆的圍牆，想著進去坐一會兒再走。沒想到，我居然在那石椅上睡著了。醒來才發現廟裡一個人也沒有，一看手表已經下午一點多了。」

「你可真厲害，那種地方也能睡著。」

「後來，我常常想，如果沒有那個上午的經歷，或許不會想到寺廟……」廖青看著他，不知他為什麼要說這些。

「很多時候，我只是想找個地方躲起來。」

「所以，你躲到這裡來了。」她心裡有些不快。

「嗯，寺廟裡什麼人都有，有躲避債務的、有逃避社會壓力的，也有逃離夫妻關係的……」他根本不像影視劇裡說的，一旦出了家，便成了沉默不語、守口如瓶的那類人。

「那你究竟在逃避什麼呢？」她看著他。

「我也不知道……總是很難擺脫那種感覺，覺得一切都毫無意義。每當那種時候，我就告訴自己要行動起來，不能這麼消沉下去。」

「寺廟真的可以幫助你？」

「至少，能讓我睡個好覺。你們都不知道，我第一次出家的真正原因──有一天，我發現自己怎麼也睡不著，整夜、整夜醒著，實在太痛苦了。」

「……可你後來還是離開了。」

「這次是真的，下了決心來的。」他說。

「自救。為了自救。」他接著說，「我不能再喝酒了，再喝下去，就要死在酒桌上了。」（一○）

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