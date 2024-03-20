為了不讓沈以寧失望，他還是不知道從哪找來了一個照相機，他說：「我給你們拍照就好。」他嘴裡的「你們」，指的是我和沈以寧。

他讓我們穿著他新買給我們的衣服，然後漫步在沙灘上。他則舉著相機，幫我們拍了不少照片。

後來那些照片都在秋天的時候被寄回到齊城，媽媽看著那些照片，口氣裡依舊有褪不去的過意不去，「你們肯定花了婉音表姊很多錢。」她臉上一絲笑容也無，又問我：「以清，你表姊他們每天都做些什麼？那個姓滕的，他在哪上班？」

我想了半天，還是搖搖頭，「他好像不上班。」

媽媽嘆了一口氣，「我越想越覺得這樣不好。你們剛走沒幾天，你舅媽來看我了，見你們沒在，還問我以清和以寧去哪裡了。我只能編一個瞎話，說你們去同學家玩了。哎，我都不敢看你舅媽的眼睛。」

我從媽媽的手裡接過那些照片。照片裡大部分都是沈以寧，她穿著碎花裙，對著鏡頭笑得無法無天。看著她的那些笑，我就明白，那個笑，不是她慷慨地贈與這個世界的，而是她送給相機後面，那個正全心全意對著她聚焦的人的。

之所以那麼肯定，是因為那個時候，新學期開學，班裡來了一個轉學生，是女生眼裡的大帥哥。他剛一入校就引起了轟動，很多女生都開始明戀、暗戀他。

可那男生偏偏喜歡上了對他愛搭不理的沈以寧。他在放學路上攔住了她，開門見山地說喜歡她。可她看也沒看他一眼，推開他的手，離開了。（一五）