門後是婉音表姊和滕大哥的主臥。那個時候我已經十五歲，自然明白那聲音代表著什麼。表姊平日裡銀鈴般的聲音現在聽起來更軟了，像是流淌在山中的清泉水，又像是隻需要被始終溫柔對待的小動物。滕大哥在低聲對她說著什麼，他的語氣也比平日裡溫柔。

他們是相愛的。而我也終於開始明白了，當初婉音表姊在離開自己原來生活的時候，會那麼的義無反顧。

事情就是這樣，如果一個對所有的人都無比嚴肅，甚至讓人害怕的男人，只對你一個人展露可貴的溫柔，那你會不會因此而覺得自己變得寶貴了呢？

我摸到廚房，喝了水，然後往自己的房間走。黑漆漆的屋裡沒有開燈，有的只有月光。我摸到一個門框，憑著手感，覺得那應該就是我的房間。結果，卻聽見黑暗裡傳來沈以寧的聲音：「哥，你怎麼還不睡？」她的聲音聽起來比我還要清醒。

我說我起來喝水，又問她「你怎麼不睡」。她說：「我睡不著。今天我跟著滕大哥出去買東西，他又一口氣給婉音姊姊買了那麼多的新衣服，還有首飾。付錢的時候，眼睛眨都不眨一下。婉音姊姊的衣櫃本來都已經挺滿的了。」她嘆了口氣，「我真羨慕婉音姊姊。」

我說：「挺晚的了，快睡吧。」

她嘴裡嘟囔著什麼，然後翻了個身，不再說話。

到了我們臨走的前幾天，沈以寧突然突發奇想，提議我們四個一起去影樓裡合一張影。可向來對她百依百順的滕大哥卻拒絕了，他說自己不喜歡照相，也不上相。（一四）