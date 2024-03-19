「太傻了，居然拿自己的生命開玩笑。」

「他就是這麼個死腦筋的人。」

「嗯，蠢貨一個。」她忍不住低聲罵道。她知道王誌和那女人並沒有小孩，本可以置身事外的。社會上很多人不都這樣嗎？

「我跟他講，可以先離婚，把財產分割清楚──這樣銀行就不會沒收他的房子，私底下還可以住一起，照樣管那女人的事，就是換一種方式。他就是不聽。」

「他不會聽的。」

「但他真的把所有欠帳都還掉了，兩年還了五十多萬。」

「天哪，這都怎麼做到的──」

「他兼職做好幾份工，一有空就跑外賣，不要命一樣。」

「那真的是不要命了。」

「有一次，他喝醉了，還和我說什麼答應別人的事，一定要做到。」李凱旋搖頭，「我不知道他答應人家什麼了？從沒見過這麼一根筋的人。」

廖青想起短視頻裡的結婚誓言，心底泛起一陣酸楚。

「我想不明白，他居然是這樣的人，這麼幼稚、這麼不顧一切，把好好的生活搞得一團糟。我承認自己不了解他，簡直是一無所知。」李凱旋說著、說著，眼底泛起淚花。

那晚，他們終究沒有等到王誌。離開飯館時，李凱旋恨恨地說：「早知如此，當初還不如別還俗算了。」

重寧寺再遇王誌，已是三個月後的事了。

離他上一次還俗，過去整六年。

他穿著布袍，坐在誦經的僧人中間，低著頭，喉結一鼓一鼓的，念念有詞。這還是廖青第一次看見王誌穿這種衣服，它的顏色與寺廟外牆的顏色一模一樣，好像穿這種顏色的人，只配生活在這裡，到任何地方去都顯得突兀和格格不入。（八）