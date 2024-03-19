圖／薛慧瑩

我給「羽絨服」發去我的新作，他稱讚其「片石韓陵」，我「譽必待試」的謙詞出於尊重，實際上，受寵若驚的軀殼早已喜形於色，像狂歡節上盛裝的小丑沉醉於博人一笑的高難度舞蹈，忘了看天氣預報。其實這舞蹈的真相取決於外在配樂，神不知鬼不覺地操控著肢體動作的有聲世界裡，寒流將至。

2

文學獎揭曉的時刻，我清晰地感到以泰山壓頂之勢失控襲來的沮喪，不為自己的落選，而為「羽絨服」的金榜題名。我從沒有如此強烈地寧願這沮喪僅僅來自我所厭惡的嫉妒心。 「朋友幫我投的，我隨口跟他一提，也沒當回事。誰知道中了，一個小破獎而已。」面對我的祝賀，「羽絨服」的輕描淡寫突然間讓我恐懼，因為我發現這樣的語氣似曾相識。

他提起那個跋山涉水來見他的女孩時是這樣，那次我向他確認C報投稿郵箱，他連連稱是的口吻也是這樣。問他，是因為我的投稿郵件從未被打開過，而他的作品頻頻刊登。他強調與我用的投稿郵箱一致，一句溫柔似水的「多寫多投」，讓我如打雞血般繼續嘗試了若干個月。每次我如出一轍地石沉大海，都換來他一句如出一轍的「多寫多投」。再具體些，是「就要多寫多投」，多了「就要」兩個字，便多了「響鼓不用重錘」的揶揄。冥頑不靈的我，視其為密友間的玩笑和激勵。

本以為我可以抵禦氣候動蕩期的忽冷忽熱， 但我不過是披著冷血動物外皮的溫血動物，缺乏自主調節體溫的能力。不要說滴水成凍或流金鑠石，單是預期外的感知，都會讓我寢食難安。我裝作漫不經心地向另一位作者，抱怨自己投稿C報運氣不佳，他告訴我該報公共投稿郵箱形同虛設。他和「羽絨服」與報社編輯相識多年，都是直接把稿件發到編輯的私人郵箱。

我不知道怎樣的現實才會讓我震驚，還是我已心如死灰，只需要第三方認證，來粉碎我對友誼殘存的幻想。「羽絨服」理想國的宏篇巨著中，我算不算得上裝飾紙頁空白的插圖？不能推動劇情發展、無法銜接場景切換，最多當個補充說明，還要避免喧賓奪主，所以「我願你成功」的善意，有必要掩護「你絕不能比我成功」的敵意。

「羽絨服」，投稿郵箱的真相你可以不說，讓我自己去找；你可以直說，你不願分享當年費盡心思得來的資源。無論怎樣，只要你坦誠相待，我都欣然接受。但你何必頂著一張熱情洋溢的臉，信誓旦旦地指給我一條歧途？

倘若當初我沒有向「羽絨服」求助，那麼我是否不會如此失望？我可能會像放棄其他視自由來稿為空氣的報刊一樣放棄C報，不去糾結太多。倘若我盲目認定我倆的友誼已經深厚到消除了本能中自衛屬性的戒心，就像他的才華扭轉過我對他薄情的不悅一樣，那麼我是否應該慶幸這友誼未曾加深一步，否則我將遭受更凶險的創傷？

仔細回想，「羽絨服」的輕描淡寫何止一次？ 從未出過書的我向著作等身的他請教出版事宜，他給出的「到處試」，豈不是相同的語氣？好比我求職期間諮詢朋友，聽到「到處試，多申請幾家公司」的心情，怎能等同於聽到「把你的簡歷給我，我遞給某公司的人力資源部門」？

剔除「羽絨服」對無關塵世的話題脂肪層般的直抒胸臆，但凡我需要觸及骨髓的明確答案，他的回覆必定含糊其辭。那些措詞揣著機密任務，從對文字敏感的我眼前溜過，與「羽絨服」附贈我的聽覺遲鈍所中和，成功地沒能引起我的注意。「羽絨服」每每眼神遺憾，對我表示愛莫能助，並非他心有餘而力不足，而是我壓根不值得他用心。

人們總怕孤老終生，總嘆人生難得一知己，總說聚散終有時，且行且珍惜。那麼志同道合的文人相聚本不易，難道不該互幫互助，互通有無？詞典上，「互通有無」的意思，是拿出自己多餘的東西給對方，換來自己缺少的東西。看來在我與「羽絨服」接觸的初期，我的利用價值已經被他比較計算過，得出一個讓他一毛不拔的評分。倒也談不上背叛，因為從沒有過信任，他對我的信任是我「自我感動」出來的錯覺。

抹去才華的光環，「羽絨服」與他人並無二致：經常向我約稿的編輯剛從報社離職，就把我從她的聯繫人列表中刪除；求我給他文章投票 的文友更心急，刪除我之後，發現還有一輪投票，只好嘻皮笑臉地再給我發一次好友申請……「及時止損」的過度宣傳，讓越來越多的精緻利己主義者放棄得越來越容易。

3

入夏，我發現後院有蜂鳥出沒，便在露台上安裝了圓柱體餵食器，裡面灌滿蜂鳥喜愛的紅色糖水。我本期盼三、四隻蜂鳥圍著餵食器安享美味，不料最先發現餵食器的翠綠蜂鳥用盡解數，阻止其他蜂鳥接近：牠英勇無畏、橫衝直撞，快速飄移的身體在空中留下鞭痕般閃動的弧線。（中）