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中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

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出家（七）

草白

那日，李凱旋約她吃飯，說還有王誌，就他們三個人，老同學，敘敘舊。她想了想，答應下來。她幾乎沒有和王誌好好交談過。上次見面，還是在銀泰百貨的周大福珠寶展櫃，王誌陪一個女人在挑選黃金飾品。顯然，那女人便是視頻裡嬌小玲瓏的新娘，但那天她足蹬一雙七釐米以上的細高跟，挺拔地站在那裡──這給了廖青她們不是同一人的錯覺。

可憐的王誌左手插在褲兜裡，右手勉強能搭上女人肩膀。他指著櫃檯裡面的陳列物，在女人耳邊嘀咕著什麼。女人始終一副疏離的表情，連那些熠熠閃光的物品，都無法讓她的目光多停留一會兒。

那天，王誌爽約了，等到飯店快打烊，還是不見人影，連電話也打不通。李凱旋憂心忡忡，一會兒說：我們走吧，這個人不會來了。一會兒又說：我們還是再等等他吧！弄得廖青有些摸不著頭腦。

「這幾年，為了賺錢，他差點兒把命都搭上了。無論多麼難啃的骨頭，他都願意去啃。其實也沒什麼好辦法，就是喝酒。他喝了吐、吐了喝，一場接一場。都不把自己當個人。

「還不是為了那個老婆。女人花錢如流水，更過分的是，她還在網上賭博，欠了一屁股債。直到銀行要來查封房子，王誌才知道出事了。我們勸他離婚，他死活不同意，一定要為她還債，說要是自己不這麼做，她就活不了了。」

廖青深吸一口氣，這些事情，她居然一無所知。

「你還不知道吧，王誌的父親就死於肝癌，勞累加酗酒，毛病就這麼落下了。他比誰都清楚這麼做的後果，根本就是義無反顧啊。」（七）

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