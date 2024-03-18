圖／薛慧瑩

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似乎已經沒有了交流的必要，我們變成了知己知彼的陌生人。或許我太樂觀，將「羽絨服」視為知己，而我自以為是的「知彼」，不知從何時起，構成了對他的威脅。如今，我依然不認為這種威脅有發生的可能，至少不可能發生在我倆同處的時空座標系中。他的身影非我所能望其項背，我必須全速奔跑，才能把自己留在他回頭一望的視線範圍內。

一切始於我的慕強。甚至在我見到「羽絨服」之前，他下筆如有神的才華已經引誘我繳納了超額的信任。我喜歡聽他回憶往事，那些在我看來雲淡風輕的情節，可以被他提煉出直擊心靈的震撼。他像個坐擁萬貫素材的富翁，信手拈來什麼，都會點石成金。取之不盡、用之不竭的靈感給了他玩世不恭的資本。他說有個女孩是他多年的粉絲，曾坐火車兩千多公里到他出差的城市看他。他剛吃完午飯，正在開會，讓女孩到他住的賓館大堂等著，因為他覺得那裡環境好。女孩則認為受到怠慢，賭氣回到她自己住的賓館，直到吃晚飯的時候，才肯出來見他。

我問：「你見面後有沒有向她解釋？」

他睇目微哂：「沒必要。」

「你傷了她的心！」

「那又怎樣？晚上叫她出來吃飯，她不還是乖乖就範？」

刻薄之詞裹上柔軟的語調，像塗滿鮮奶油的冰凍蛋糕胚，讓我難以下嚥，卻無從反駁。「羽絨服」渾身向異性放射的熱量光子催眠般包圍著我，施以我波譎雲詭的不可抗力，類似天文學讀物對「亞爾科夫斯基效應」的解釋：當小行星吸收陽光和釋放熱量的時候，自身也會受到一個微小的推動力。負才任氣悄悄液化在理智的陰面，我將「羽絨服」的落拓不羈視為白圭之玷。

從不掩飾對他文筆的傾慕，我把覬覦之心掛在嘴邊：「很多作者將成功歸於經歷，其實經歷豐富的人比比皆是，能夠真正下筆落實並重現精彩的人寥寥無幾。你預言般的執行力，我望塵莫及。但我依然要追你，即使『求其上者得其中』，我也滿意。」面對我不加克制、源源不斷的輸出，原本恃才傲物的「羽絨服」竟表現出些許局促不安的謙遜，這在我看來可愛又可貴。

囚禁我們心靈的往往是我們的軟肋，傷口也許會結痂成關押情緒的檻窗，很多寫作者化解不了被性格下的咒。作協申請表上的必填項、投稿基本格式要求、匿名徵文的忌諱內容……任何普遍規則都可能傷及個體自尊，乃至造成對名譽的侮辱。如果哪位文學評論家沒有在論述中提到某作家，哪怕是一時疏忽，也難免被某作家長久記恨。混跡在迷戀字句的群像中，我們朝兢夕惕地盤踞著傲慢與卑瑣的緩衝帶，一邊是天才，另一邊是癡人。

誰讓我們不知不覺高估了自己的存在性？要知道，一個不在乎你的人不會浪費一秒鐘，了解關於你的一切，所以我寫的東西就算昭告天下，也不會博來關注──我的無足輕重給了我百分百的安全感。我垂頭喪氣的言論激起「羽絨服」的好奇心，他勸我莫妄自菲薄，並願意花時間讀我的作品，給出建議。我為他的用心而動容。一朵被忽略太久的小花，一滴露水都可以讓它報以全部的眼淚。

我眼中的友誼純粹得像鏡子，沒有盡頭的通透足以包容奏鳴曲裡的變調、辯論中的無理取鬧、多數派不以為意的副標題，以及無傷大雅卻壓迫神經的祕密。信任是我們的暗號，同頻的眨眼使我們避過了彼此的盲點。所以當我推薦「羽絨服」參評一個文學獎，我純粹希望他再攀高峰，儘管我早已報名，並且明知他的參加意味著我必遭淘汰，但若我不對他信息透明，我將至死鄙視自己生於自卑的私心。「羽絨服」發誓絕不參評，他只求我獲勝的語氣中顫抖的誠懇讓我感動，我們連無私都那麼一致。

我發自內心崇尚公正純良的秩序，所以我憤世嫉俗，走旁人不理解的路，不經意地與現實對抗。當閃光燈聚焦領獎台上的贏家，我更願把目光投向殿軍、入圍 者、被提名人……沒有這些由龐大基數支撐起來的功敗垂成的名字，窄小的塔尖將不會綻放耀眼到險惡的顯赫。堅信豐城劍氣，我隱隱期待憑藉一次又一次的磨練，來完成實現自我價值的終極涅槃。

「羽絨服」驚訝於我近乎偏執的狂熱，說我身上有股可怕的力量。我告訴他，正是那力量像冬夜刺骨的水，澆灌我時刻保持傲霜鬥雪的警覺。他說他願意用滿腔熱情溫暖我，只怕我會陷入倦怠。其實我的心不總是冷的，我也渴望溫暖。才華是我向死而生的火種，只要滿腹珠璣的他肯在我身邊，說一句「我和你想的一樣」，我便如暗室逢燈，別無所求。

是啊，我多希望「羽絨服」能如我所想、與我一樣。當知己送來褒獎，被讀懂的人除了感動，還能有什麼？（上）