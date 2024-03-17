僧人也有娛樂和社交，除了身披袈裟、除了要宿在僧寮裡，他們的物質生活甚至比外面辛苦打拚的人還要富足些。張阿姨告訴她，不是所有的寺廟都這樣，「也有地處偏僻，條件差，沒人去的。」那之後，她又隨義工群去了離城市更遠些的廟宇。

其中有一座叫中峰寺的，建在半山坡，山下有廢棄的採石場，離得最近的村莊也在五公里之外。那裡，香火更寥落些，建築也更為荒廢和破落，佛像立在壁龕裡，好似沉睡了上百年之久。僧人們自己種稻子和麥子，到了晾曬季，寺院空地上見縫插針地躺著黃燦燦的稻穀和麥粒，還有圓滾滾的黃豆，充滿人間煙火氣。

她們幫助收割、晾曬、收納，有幾天，她和幾個義工吃住都在那裡。到了深夜，月明疏影，萬籟俱寂，夜行動物出場了。牠們自由而大聲地鳴叫著，一聲接一聲，像煙火劃過岑寂的星空。

在此之前，她從沒有覺得，黑夜是一些物種把空間讓給另一些更古老的物種，牠們輪流在天地這個大舞台上，扮演不同角色。或許有些夜行動物，就是由晝伏的轉換而來，牠們不定期地在A面的陽光和B面的月光之間穿梭往來。

她們還去深山裡的荒寺。那些地方幾乎毫無香火可言，一年到頭也沒幾個人來。孤獨的老僧除了料理佛事，還須親自砍柴生火煮飯。實在無事可做時，便坐在僧舍的蒲團上喝茶、打盹兒。就是在那裡，她學會了飲茶。窗外深山雲起，室內茶香繚繞，隱隱的花香、果香、淡蜜香，混雜在一起。茶湯淡金、橙黃，明亮而溫暖，讓她感到莫名的安慰。

她的生活在工作和義工之間切換，在人群中講了太多話，到了山裡就可以一語不發。在山裡沉思夠了，再回到城裡，體內的大小血管好似被疏通一遍，神清氣爽了許多。（六）