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黑色沼澤（一一）

桑文鶴

我們從齊城搬到希城以後，也轉學去了新的學校。老師把我和沈以寧放在不同的班級，後來沈以寧勉強讀了幾個月，還是被學校勸退。因為她上課走神不說，考試還總是交白卷。老師委婉地告訴媽媽，讓她有空還是帶著沈以寧去醫院看看，因為沈以寧經常不受控制地流淚。媽媽自然是知道原因的。她什麼也沒說，默默地接受了命運，把沈以寧帶回家。

我雖然待在學校，可成績也確實一般。高考後去念了一個本地的大專，專業是酒店管理，畢業後我就回到旅館幫媽媽的忙。客人多的時候，我幫著服務員一起打掃房間，平日裡我就管著前檯，還有維修旅店裡壞掉的電器和水管。

那個時候媽媽的身體愈發不好。我的房間就在她隔壁，半夜裡，我經常被她的咳嗽聲吵醒。我帶著她跑了很多次醫院，最後終於確診，她得了肺癌。

我沒有瞞著她。從醫院回來的路上，媽媽一直很沉默。車子快到家的時候，她才說：「先不要告訴以寧。」

我望著她，她的臉上沒有半點怨天尤人的不忿神色。她平靜地接受著上天給她的安排，好像她早已熟知前方的路，知道泥濘過後就是萬丈懸崖。但除了按部就班地走下去以外，沒有別的辦法。

「都是命。」她嘴裡喃喃地說，聲音又低沉了下去，「也是報應。」

我的心也跟著她的話一起沉了下去。比起那十一條命，我們家就算全部都賠進去也還不起。

不上學以後，沈以寧的精神狀態好了不少。大部分的時間，她都把自己關在她房間裡。漸漸的，她也開始在前檯幫忙。因為她長得漂亮，隔著厚厚的前檯桌子，猥瑣的客人即使沒法動手動腳，也會言語調戲。可出乎我們意料的，她都能冷靜地應對。

每當這樣的時刻，我都會注意到媽媽望著沈以寧的臉上有恍惚的神情。不知道她是不是又想到了婉音。（一一）

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