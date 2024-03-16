她沒吭聲。聽說王誌在電器公司做市場營銷，因工作原因，經常喝醉。學生時代的他可是滴酒不沾，出家那幾年怕也沒機會喝，現在如此放縱地大喝，真不知什麼意思。

「你還不知道吧，結婚那天，他都把自己喝到急診室裡去了，還不讓伴郎幫忙喝。好像酒是這世上最好的東西，可不能讓人白占了便宜呀。」李凱旋笑著說。

她親眼見過，王誌眼睛也不眨地咬下三根冰棍兒──那可是零度左右的冬天。現在，冰塊置換成酒精，那可比冰塊作用大多了，它能帶來眩暈、迷幻、沉醉、歡樂，甚至斷片、遺忘、窒息，什麼都有可能。

剛從寺廟出來那陣，廖青很想與王誌見上一面。那時候，王誌還陪在老父身邊盡孝。有一次，她約了高中同學前往。高速路上，她們的汽車被追尾，後備箱撞出一個大窟窿，終是沒見成。廖青很想問問王誌寺廟裡的生活，她對那種地方感到好奇。恰巧，來家裡搞衛生的張阿姨在某寺院當義工。張阿姨告訴她，寺廟這種地方最重要的是保持清潔，她擦洗佛像身上的塵灰，比擦洗自家地板還要勤快。而且，在寺廟做義工，最能積德行善。

那年年底，廖青猶豫再三後，也加入義工群。

她跟著去了郊區一寺廟，幫著搞環境衛生和空間綠化。用大剪刀修剪紅葉石楠樹籬。給佛堂裡的柱子刷油漆。清掃過道上的落葉。她看見一個僧人在佛經下藏了手機，誦經時偷偷拿出來看。方丈房間裡有茅台酒，他本人用的則是最新款的蘋果手機。食堂裡的五常大米和食用油都是居士贈送的，根本吃不完。

這裡的寺廟和她想像中的截然不同，吃的、喝的應有盡有。（五）