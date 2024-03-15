蘋果派對（七）
這樣的情感溫馴平順，無須有蜿蜒的路途抵達更幽深的所在。她原以為成功了，自己終於破解算命師的預言。然而最後這樣的情感不痛不癢地隱沒了，彷彿從未來過。
蘊亭看著琳達的Line：那就約14：00囉。
她回了一個「OK」貼圖。
世界早就不一樣了，社交媒體上訊息的傳遞如同呼吸、喝水，過往的簡訊成為散布廣告的媒介。琳達鐵定也不同了，八年未見，聽說前兩年她到英國學藝術，結婚了嗎？還像從前留著長髮？
她來回收拾家中充滿生活感的細碎雜亂，「砰」地腳踝撞到一盒東西。是蘋果，美好而碩大的蘋果，安靜地蟄伏於角落。
琳達已經在眼前，僅有長髮削為短髮，同樣的黑色長裙與白皮膚。她在她的眼睛裡找到和當年相同的深邃，所有散佚飄遠的回憶忽然全都凝聚起來，骨牌般的，在心裡投下小小的黑影。
她上前擁抱了她。
「英國生活都好嗎？」
「大部分時間都在街頭遊蕩欸，學院那邊不會管。」琳達帶著微笑。
「哈哈哈，果然是這樣。」
蘊亭邊回應，邊走向廚房。
「嘿，你去廚房做什麼？快回來坐好。」
琳達從沙發起身跟去。
「隨便弄點什麼而已。」
蘊亭在透明玻璃杯中倒了柳橙汁。
「你家怎麼這麼多蘋果啊？」
「我媽寄來的，她最喜歡寄蘋果給我了。」
「為什麼？我不記得你愛吃？」
「她好像覺得家裡一定要有蘋果，可能因為蘋果很健康吧！反正她最喜歡買蘋果了，總是說蘋果就是平平安安。我常還沒吃完，她就又寄來。」
「滿像你媽會做的事。之前在英國倒是參加過蘋果節，不然等一下我幫你把這些蘋果消耗一下吧。」（七）
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