這樣的情感溫馴平順，無須有蜿蜒的路途抵達更幽深的所在。她原以為成功了，自己終於破解算命師的預言。然而最後這樣的情感不痛不癢地隱沒了，彷彿從未來過。

蘊亭看著琳達的Line：那就約14：00囉。

她回了一個「OK」貼圖。

世界早就不一樣了，社交媒體上訊息的傳遞如同呼吸、喝水，過往的簡訊成為散布廣告的媒介。琳達鐵定也不同了，八年未見，聽說前兩年她到英國學藝術，結婚了嗎？還像從前留著長髮？

她來回收拾家中充滿生活感的細碎雜亂，「砰」地腳踝撞到一盒東西。是蘋果，美好而碩大的蘋果，安靜地蟄伏於角落。

琳達已經在眼前，僅有長髮削為短髮，同樣的黑色長裙與白皮膚。她在她的眼睛裡找到和當年相同的深邃，所有散佚飄遠的回憶忽然全都凝聚起來，骨牌般的，在心裡投下小小的黑影。

她上前擁抱了她。

「英國生活都好嗎？」

「大部分時間都在街頭遊蕩欸，學院那邊不會管。」琳達帶著微笑。

「哈哈哈，果然是這樣。」

蘊亭邊回應，邊走向廚房。

「嘿，你去廚房做什麼？快回來坐好。」

琳達從沙發起身跟去。

「隨便弄點什麼而已。」

蘊亭在透明玻璃杯中倒了柳橙汁。

「你家怎麼這麼多蘋果啊？」

「我媽寄來的，她最喜歡寄蘋果給我了。」

「為什麼？我不記得你愛吃？」

「她好像覺得家裡一定要有蘋果，可能因為蘋果很健康吧！反正她最喜歡買蘋果了，總是說蘋果就是平平安安。我常還沒吃完，她就又寄來。」

「滿像你媽會做的事。之前在英國倒是參加過蘋果節，不然等一下我幫你把這些蘋果消耗一下吧。」（七）