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TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

蘋果派對（六）

許閔淳

然後是男朋友，她的愛簡直如同雜草，率真而純粹，廣袤起來便一望無際，使人滅頂、迷失以及刺痛。時不時的，當年算命師的話語旋繞耳畔：「這孩子帶煞，感情難順，必當經歷一場血光之災。」

難順如何順？應該就是找到愛的人，認真去愛吧？然而她懷著這樣的心念，將一段段感情摔得破碎。心究竟是什麼？該如何確認對方的心或自己的心？情感是從心中流出的嗎？該如何相信抽象而不可觸及的事物？

琳達曾推薦給她許多書，說是文學作品。當時的她對這個詞彙，僅有一知半解的理解，「文學能夠使看不見的事物被看見」這句話從此融入她心底的沙石。

回想起來，許多交往的對象或多或少與文字有點關係，劇團裡的編劇、雜誌社成員，抑或僅是情書寫得特別好。她認為這和琳達有關。

這些以文字維繫情感的對象們，心靈熱烈地燃燒與碰撞，帶來火一般的愛與痛。有的後來劈腿了，有的成為跟蹤狂、恐怖情人，有的亦寫情書給其他女子。

她在多麼痛的領悟中明瞭，自己一直以來都錯了，感情不是這麼回事。她錯把文字語言當作心的證明，又或是，在情感中其實不需要如此企近的心靈，她的認真與用力，全都錯了方向。這些發現曾讓她驚訝，怔忡好長的時間，如今已涼熄若灰燼。

鈴聲伴隨開門聲，混和樂器、鳥鳴，當年幽微的音樂久違地流瀉。

她想起那些失敗的情感，想起後來決定以完全悖反的方式行駛感情之途，心靈越遠越好。最好「形莫若就，心莫若和」，兩人形體能夠在同一條軌道上已屬不易，何須深究內心。睜眼閉眼，睫毛刷刷而過，又是嶄新的一天，明天的自己總會不同的吧。（六）

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