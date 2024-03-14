婉音表姊是邪惡的，那我們就是邪惡的近親。姑表親輩輩親，砸了骨頭都連著筋。我們是摘不開的。況且我深深知道，我們在婉音表姊和滕大哥身邊度過的那些華麗的奢侈的夏日時光，每一天、每一幀都帶著受害人的血。

我們是有罪的。

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認識麥阿東兩個月後，他終於告訴我他的真實職業。

「其實我是一個寫故事的人。」他在老宅門前，慢悠悠地吐出一個菸圈。

「那你都寫什麼樣的故事？」我問他。

「什麼都寫。」他說，「但最近遇到了一點創作瓶頸，所以我現在在搜集素材。」

他看著我，「你有什麼值得說的故事嗎？」

我不明所以地搖搖頭。

「其實我自己就挺有故事的，只是我還不知道結局。」他說。

「每個人都不知道自己的結局吧。」我笑了，「人生還長，別著急。」

「我說的不是這種結局，是來時的結局。」

我聽得更迷糊了，「我不明白你說的是什麼意思。」

「每個人都應該知道自己是怎麼來的，對不對？你的媽媽是誰、她愛上了誰、和誰生下了你，你就是他們相遇的結局。」他解釋說，「我並不知道我自己到底是誰，所以我不知道我這個結局。」

「你的意思是說，你不太清楚自己的身世？」

「我知道一點，但不是全部。」他說，「我知道養大自己的父母不是我的親生父母。他們很開明，在我懂事的時候，就告訴了我實情。但對於我的親生父母到底是誰，他們也不知道。他們久婚不育，辦好了領養手續，去福利 院裡領養了我。領養我的那年他們都已經過了四十歲了，而我也確實不是個讓他們省心的孩子，小的時候不是翻牆崴了腳，就是從樹上掉下來摔斷胳膊。所以他們不得不努力地工作掙錢養活我，他們也積勞成疾。」（九）