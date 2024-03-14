空白的相簿（全文完）

有人說他沒有死，爬犁上的人不是他。我說。

這個，我就不知道了。王伯伯說。他沉默了一會，當時的確沒有什麼鑑定，但我能肯定，那就是他。

那，宋亞茗呢？我能找到她嗎？

我們沒有她的消息。她只是個知青，跟你爸爸不一樣。你爸知道的祕密太多──我們並沒有交換她。

尾聲

我上了返回美國的飛機。坐下來後，看到身邊坐著一對中國老夫婦，他們與我母親年紀相仿。

你是回家奔喪的？老人問。

我這才發現，右臂上還戴著黑布。我把它拿下來，小心疊好，放進衣兜。

螢幕在放電影，我的思緒卻一直不能停止。眼前是媽嗎，是媽媽床前的鏡框。為什麼在她的相簿中，有那麼多空白？媽媽是個很有次序的人，她的每樣東西都放在應該的地方──突然，我的腦子閃了一下，一個念頭閃光一樣跳出來。我急忙站起身，在行李箱裡找出媽媽的相簿。

我快速地翻看這些照片，那些是我小時的，滿月、百天、三個月，還有小弟的照片。突然，我在那些空白的夾層裡，看到好像有些模糊不清的文字。我藉著太平洋上空閃爍的陽光，終於看清了這樣的文字，毫無疑問，這些文字是為了記錄原來照片的時間和內容。我在一張空白上依稀看到，1963年，一家人出發去北極縣前合影照。1965年，在下村江邊的合影────

我的眼淚如河水縱橫流下。母親是怎樣讀著這些被焚燒了的照片，懷念著往昔的日子。

太平洋作證。（全文完）