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這之後很長一段時間，她似乎忘了王誌這個人。只有當坐在自家窗前喝茶或發呆時，腦海裡偶爾會閃現他的身影。還是高中時代那張稚氣未脫的臉，套一件鬆鬆垮垮的袈裟，走在寺廟高高低低的台階上，望著洶湧而至的信徒或香客，就像望向自己的前世。

在心裡，她無法完全認同李凱旋的「調查結果」，那頂多是部分事實，是海上浮現的八分之一冰山，底下的八分之七誰也不知隱藏著什麼。

她比從前更想了解王誌的一切，好像有扇門被推開了，在她以為是牆的地方，居然開了扇門。那段時間，她辭掉畢業後第一份工作。她在城市的街道上遊蕩。灑水車來過後的柏油路面，濕漉而黝黑。綠化帶裡搖曳的紫花上還帶著清晨一閃而逝的露水。轉眼已是午後，曬禿的草地上挺著一頂頂彩色帳篷，小孩和大人鑽進鑽出。城牆、綠皮火車、護城河，所有微小瑣屑之物都在低處閃光，吸引她進入其中。

那天，她穿過廢棄鐵軌和土路兩旁的草叢，路盡頭出現寺廟的土牆和飛簷，好似某座被掩藏的舊宮殿。猶豫片刻後，她躡手躡腳地走了進去。香煙繚繞，燭光在昏暗的佛像後面閃爍，隱隱的誦經聲從殿後傳來。一切顯得寧靜而恍惚。佛堂隔斷用的是竹席簾，僧侶房間也是厚的竹製遮光簾，或乾脆什麼遮擋物也沒有。她想起家中新換的窗簾，淡綠色紗布上分布著植物葉脈似的花紋，陽光從外面斜射進來，就像來自遙遠的森林或夢境。

兒時，她的房間對著一條小路，常常有人在她睡覺時談笑著從窗前走過。她很害怕他們停下，趴在那裡偷看──即使屋子是暗的、即使什麼也看不見，還是無比擔憂。她根本不知道自己究竟擔憂什麼。

期間，她回了趟蒙城，高中校園仍躲在鐵柵欄裡安然無恙。年輕學子們重複著他們當年的生活，懵懂稚嫩的臉龐上根本讀不出關於命運的任何暗示，有些東西被隱藏得很深，遠沒到顯山露水的時候。

她在那條曾經出沒的街道上走來走去，辨認和聞嗅著記憶殘留的氣味──好像因此便能找回過去。但她只找到一個門廳破爛的郵局，當街立著一只油漆脫落的郵筒，裡面塞滿枯枝敗葉。曾經熱鬧一時的書信傳遞已被廣告單頁和銀行對帳單所取代。

她忽然想起，她和王誌曾是筆友，打著手電筒在被窩裡寫信，再偷偷摸摸放到收發室，各自去取。當然都用了化名，即使被人撿到，也不會釀成軒然大波。至於當初為何寫信、到底寫了什麼，她早已記不周全。只隱約記得帶橫線的白紙、英雄牌純藍墨水、漏水的鋼筆，後者導致右手中指指間關節 處常帶著暈染開去的墨痕。

她對著校門口小賣部拍了一張照。當年，王誌常常在這裡買棒冰吃，哪怕下雪天也照吃不誤。能做出這種決定的人在學生時代不該毫無端倪啊，她拚命回想著，卻一無所獲。

再次接到李凱旋電話，是在一個秋天的傍晚。

來電顯示是陌生號碼，廖青愣了兩秒鐘，才意識到自己已將他刪除了。那時候，她正處於新工作的適應期，幹什麼都要小跑著才能完成。臨睡前的片刻恍惚，讓她來不及做出更多反應，身體便被睡夢占據了。當李凱旋的聲音於耳邊再次響起，一切都顯得極不真實。李凱旋在電話裡告訴她，王誌還俗了，現在住在家裡，他父母也從外地回來了。

「怎麼回事啊，出家了還可以還俗嗎？」她腦子一片混亂，幾乎無法正常思考。

「他父親病了，把他留的錢都花光了，還不夠。他們沒辦法了，只好去廟裡找他。」

廖青想像王誌脫掉袈裟，從寺院大門出來，一路頂著光頭，在眾目睽睽下回到老家，跪到老父床前泣不成聲。不知道為什麼，廖青總覺得不是生病的父親把王誌喊回家，而是他自己想回來。上學的時候她就知道，王誌不會為任何人改變自己，認定的事八條牛也拉不回來。

李凱旋找王誌去了，李凱旋借給王誌錢，李凱旋幫王誌找到工作。王誌父親過世了。王誌欠了一屁股債。王誌買房了。王誌終於也結婚了。

這期間，廖青始終沒有和王誌見上一面。王誌也來省城工作，經常和李凱旋混在一起。好幾次，他們三人差點兒見面了。

期間，李凱旋給廖青發過三個短視頻，都與王誌有關。

第一個視頻裡的王誌，頭髮還很短，腦袋像個青瓜，站在皂莢樹下給病中的老父洗頭。他的老母站在另一棵皂莢樹下，神情恍惚，一臉夢遊者的表情。（三）