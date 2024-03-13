蘊亭其實不是很理解飼養烏龜的情感，但她明白這對於琳達的重要。

「如果牠活得比你久，會很孤單的吧？」

琳達沒有答話，她們安靜地走向湖泊後方的草地。

那裡有一小片的苦楝樹林，因為秋季的緣故，此時枯椏的樹枝上掛滿鈴鐺般金黃色的果實。她們選了一棵樹，蹲了下來，拿出準備好的小鏟子，準備挖出洞穴。濕軟的泥土很好挖掘，然而此時卻顯得不善解人意。小小的洞穴像是張著的嘴巴，準備說些什麼，準備吞下什麼。

木箱沉默地被放入，掩埋。

「你知道嗎？烏龜的殼不是為了保護自己才演化出來的，而是為了挖洞。」

蘊亭還來不及答話，琳達就將手機遞了過去，畫面上是一隻肚腹圓滾的大蜥蜴。

「烏龜演化以前長得很搞笑吧，居然是隻胖蜥蜴。」她們一起笑了。

後來，後來蘊亭記得那個公園起霧了，在濃厚的霧氣裡，屬於琳達的不同部位輪流映現，有時是眼睛和嘴巴，有時是腿、手肘、長而漆黑的頭髮。整個人像是要融入霧裡，也像要散開了，在霧中銀銀發亮。

她於朦朧的視線中體悟到一股遲來的清明，光束照了過來。於是上前抓住琳達的手，琳達回頭，兩人交會的眼神形成獨立時空，她們在這之中明白了許多事情，不需要語言與文字。

霧氣還未消散，一片白濛之中，琳達的聲音傳過來：嘿，之前在輔導室播的音樂團名，叫做「世界末日女朋友」。

世界末日女朋友，她有多久沒聽了？升上大學後，她擁有了女朋友，正是琳達。在強烈的愛中理解何謂世界末日。兩人一起走入其中，在漆黑之中看見最燦然的光。（五）