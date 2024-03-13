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黑色沼澤（八）

桑文鶴

直到很多年以後，我在省圖書館裡找到了一張老報紙，社會版的整版都用來梳理一起陳年的驚天舊案。我才明白那年的秋天，在奉城到底發生了什麼事。

「犯罪嫌疑人謝婉音通過色誘的方式，將奉城商人朱天宇引誘到出租屋，任滕勁坤殺害，並用從死者身上搜出的房門鑰匙潛入朱家搶劫。搶劫的過程中，滕、謝二人將朱天宇的妻子瞿某和他們的一對雙胞胎女兒，四歲的小美和小麗殘忍殺害。」

即使那個時候，我早就知道婉音表姊和滕大哥一起殺掉了十一個人，他們兩個也早已伏法，可看到報紙裡陳舊墨跡裡白紙黑字的描述，還是讓我感到膽戰心驚。

我想起那年，媽媽帶著我們在一個漆黑的夜裡，偷偷地離開了她經營了半輩子的旅館。那晚的風很涼，租來的車載著我們從熟悉的街區離開。我搖下車窗，風灌進來，吹亂了我被媽媽剪得亂七八糟的頭髮。我揉了揉眼睛，用目光向我們的旅館告別。它的外牆上被人用紅色的油漆，寫著「殺人凶手家屬」、「蛇鼠一窩」的字樣，血紅的字像是長著血盆大口的惡魔，想要把我們都吞掉。

媽媽一邊開著車，一邊哭，也許是憋得太久而沒人傾訴，她也顧不得對我和沈以寧避嫌。她說前幾天有人去了派出所報案，說希望警察好好查一查女魔頭謝婉音在這旅店幫忙的那些夏天裡，她有沒有偷偷在這家黑店裡，把哪個可憐的倒楣蛋大卸八塊。從昨天開始，她就注意到好像有不少人在我們旅館外面轉悠。她怕那些人真的是便衣，或者是誰請來想要洩私憤的打手。

媽媽說，告訴她這些的是一個平日裡和我們很親近的街坊。她同情受害者，也同情我們。但整條街的街坊裡，還是討厭我們的更多。（八）

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