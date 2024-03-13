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空白的相簿（二六）

陸蔚青

歲月的葳草在我面前漸行漸遠，然而我依舊記得父親的音容笑貌。他是家庭的背叛者、國家的敵人，然而我依然記得他手捧剛生下的小貓仔，和他的大手在我頭上的撫摸。

走吧！母親的臉在黑暗中閃著光，我知道那是她的眼淚。我直直地躺著，一動也不敢動，我聽到母親溫柔的呼吸，走吧，她說，走到天邊去，像鳥兒一樣飛翔。

廖小三說，後來母親已經神智不清了。她在新冠疫情前一年去世，終年九十歲。

母親的葬禮在小黃山舉行，那天下了雨。我們站在她的墓前，雨水打濕了衣裳。我分不清臉上的是雨水還是淚水，廖小三放聲大哭。十幾年來，我們姊弟三人，第一次站在一起，進入共同的情緒。我回望廖小二，他也在望我，我能感到他的疼痛，與我一樣。

母親的葬禮後，我去看了王伯伯。我說：您也許知道我父親的情況，這麼多年，他一直是我們的一塊心病──

你母親沒告訴你們？他很驚訝地問。他坐在輪椅上，瘦得像一桿枯柴，然而頭腦清晰、口齒靈活。然後他嘆口氣，難為一個女人，她很難說出口──你父親早就去世了。

我和廖小三默默無語，我們交換了一下眼神。這應該早在意料之中，但親耳聽到，我的心還是狂跳不止。

那是1969年的最後一天。王伯伯說，聲音暗淡下來。

我們和對岸約好，半夜在葦子河段交換。他們放過來的是一架馬爬犁，車上載著你爸爸，他躺在爬犁上，臉衝著江面，身上還穿著那件軍大衣──他像睡熟了一樣，很安詳，已經凍成一塊冰了。（二六）

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