而現在被換過了水，彷彿長久以來終於被校對了酸鹼值，由觀賞魚成為一半的熱帶魚。

宿舍還是被管控的地方，但已經比家中自由。她完成作業與準備考試，發現四周一片安靜，沒有家中的爭吵需要抗衡，沒有更多需要即時完成的命令。

藍色手機也是靜謐的。她捧著它，發現沒了家庭苦難，還是想傳訊息給琳達。她的手機裡只有琳達的簡訊，但她的呢？其他學生也會傳訊息給她嗎？

「宿舍的生活很好，寫完作業後，和舍監打了招呼，便到操場跑步。夜晚的操場原來有一些不是學校的人，所有人專心一志地跑著，感覺腳下是唱片，是跑道在旋轉。」

七十二個字，超過兩個字。她刪減了六個贅字，在結尾擠了一句：你好嗎，還有一個問號。

琳達沒有回覆，她甚至沒到學校。

數學老師在講簡單隨機抽樣和亂數表，她把手機放在課本上，用鉛筆盒擋住，還該繼續傳訊息嗎？忽然簡訊進來了。

「早上起床頭非常痛，所以請了假。我還好，只是一直在睡覺。我家的烏龜閃閃似乎過世了，殼變得柔軟，據說烏龜死掉，會把頭部四肢露在殼外，但閃閃卻沒有，僅留下漂亮的、星星紋路的殼。本來想去埋葬牠，但頭太痛了，晚點先把牠冰到冰箱。你願意陪我去埋葬牠嗎？」

那天她來到一個山上的大公園，湖水寂靜地吐納光和雲影，白色的、綠褐色的鴨與鵝點綴岸邊，幾隻於湖面划水，尾巴後方拖曳水痕。琳達手上提著一只牛皮紙袋，裡頭有一只木盒，星龜閃閃冰涼地躺在裡面。

「我沒想過要埋葬烏龜，雖然星龜不算好養，但我一直認為，牠會活得比我更久。」（四）