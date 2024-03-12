他們兩個都笑了，沈以寧卻噘起嘴，「可惜啊，明天我們就得回去了。」她故意誇張地嘆了口氣，「真希望能再來。」

空氣裡有幾秒鐘的沉默，然後我聽見滕大哥的聲音：「好啊，那到了明年夏天，你們再來吧。」

我注意到婉音表姊有點吃驚地望著他。他接著說：「你們兩個要好好學習、好好幫媽媽的忙，咱們明年夏天再好好地玩。」

沈以寧驚喜地叫好，而我只是覺得感動。因為知道我和沈以寧花了他們很多錢，除了感動以外，我的心底也有了點點滴滴的惶恐，總覺得自己得做點什麼才能配得上這些，於是晚飯結束的時候，我主動去洗碗。我這樣憨憨的行為看起來很傻，他們三個人都笑了。

在他們的笑聲裡，我的心裡有了一個隱隱的熱望，我希望舅舅、舅媽能夠接受滕大哥，他能早一天成為我們名正言順的姊夫。

送我們回去的時候，火車上沒有滕大哥。沈以寧問陪在我們身邊的婉音表姊：「滕大哥在沁城做什麼工作？」

婉音表姊一邊幫我們剝橘子，一邊說：「他現在不在沁城了。」話一出口，她愣了一下，然後她又趕緊說：「他出差了，現在在奉城談一筆生意。我送你們回去以後，也得過去那邊幫他的忙。」

沈以寧假模假樣地點點頭，「他那麼有本事，可以賺到那麼多錢，肯定很忙。」

婉音表姊將我們送回了媽媽的身邊，媽媽見我們兩個都容光煥發，從頭到腳都穿著新的衣服不說，手裡還提著婉音表姊送給我們的禮物。她有點吃驚，怪我們兩個不該讓婉音表姊破費。

婉音表姊笑了笑，「姑姑，他們兩個很乖的。」媽媽要留她吃飯，她卻推託說她得回去了，她還有正事要辦。（七）