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一開始，廖青還以為電話裡的人是幾天前剛剛拜訪過的公司客戶。越聽越覺不對勁，暗沉、沙啞、充滿倦意。終於，她想起聲音的主人──李凱旋，高中同學，畢業後兩人再沒聯繫過。八年了，這個人約她在一家叫「食悅」的餐廳見面，說有要事相告。她猶豫不定，要不要去？

「電話裡說不清楚，還是見面聊吧。這事兒，沒準兒會讓你覺得……震驚。」思忖半天，她實在想不出，還有什麼事能「震驚」到她。

那天，她到「食悅」後略坐了會兒，李凱旋就來了。幾乎沒有寒暄和客套，一上來便直奔主題，「你還記得王誌同學嗎？他出家了──」

「啊，什麼？」她驚異的表情恰好印證了此前對方的推測。那一刻，她身體挺得筆直，表情瞬間頓住了。一旁的李凱旋侃侃而談，從如何獲知此事、如何遍尋不著，又如何找到她的電話趕來相見。原來，王誌老家早已人去樓空，父母親為了給他們兄弟倆交學費，從青年時代起一直在外打工，至今仍四處奔波。高中時，王誌經常自嘲，自己是改革開放後第一代留守兒童，天天在家盼過年。但有幾年，他的父母親連過年都沒回來，人沒來，只寄回了錢。

當年，她和王誌關係不錯，對他家中事略知一二。此刻，往事在她腦海裡亂翻亂撞，就像一群深度缺氧的魚爭相浮上水面。

「起先，我還不相信，跑去問他單位裡的同事，才知道他早就辭職不幹了。可他什麼也沒和我說啊……」李凱旋和王誌不僅是蒙城一中的同學，還是大學校友，一個活躍、一個莊肅，人群中這類人好像天生就該成為無話不談的朋友。

「他具體是做哪一行的？我都不太清楚。」

「IT業。」

「年薪多少？」

「三、四十萬吧，或許還不止。」

「談女朋友了嗎？」

「還沒。」

「買房了嗎？」

「也沒。」

「父母呢？」

「都在，都挺健康。」

「他看佛經嗎？」

「不看。他都不怎麼看書。倒是經常打遊戲，熬夜打。」

「他斷食嗎？」

「吃得比我都多。」

……

她每提出一個可能的理由，李凱旋都搖頭。到後來，無論她說什麼，他都搖頭。廖青想不通，但凡這裡面有個可以說通的邏輯，她就能說服自己接受。

「那他到底為什麼出家，你倒說說看啊？」廖青瞪著他。

李凱旋仍是搖頭。那晚，李凱旋借酒澆愁，很快就把自己灌迷糊了。喝高了時，他站到椅子上大聲宣告，從今往後，兩人要結成牢固同盟，「就算為了王誌，我們也應該這麼做。」可他們能做什麼呢？難道要把那個出家人從佛門淨土，拉回紅塵世界？

回到家，廖青找出塵封已久的畢業照，也找到幾張外出遊玩時的合影，其中就有王誌的身影。不長不短的頭髮，恰好蓋住腦門。挺直的鼻梁，顴骨骨架明顯，笑時帶著點苦味。總是躲在角落裡，不怎麼看鏡頭，好像被人臨時拉到合影裡湊數，顯得極不情願。同時，似乎又知曉自己被很多目光注視著，挺享受被暗自簇擁的感覺。──此刻躲在某寺廟裡的王誌是不是也在暗暗得意，知道自己被人惦記著、談論著，卻不必親自出面澄清。廖青無從猜測王誌的心理，他們實在太久沒有見面了。

自餐館聚會後，李凱旋時不時電話聯繫她，且三句不離王誌。「王誌說給你點過生日歌，而你什麼也不知道。」她心頭一怔，想起一件露淹塵封的往事。彼時，她已念大一，某天有同學忽然跑來告訴她，有人在電台為她點孫悅的〈祝你平安〉。當年，她興奮地猜來猜去，還去問過幾個人……沒想到這位匿名點歌者居然是王誌。

「大學裡，王誌一個女朋友都沒談過。我問他怎麼回事，他吐出你的名字，說高中時就暗戀你，但被你拒絕了。」李凱旋的語氣讓她很不舒服，好像某件只在頭腦裡發生的事情，卻被人當眾揭穿了。

「依你這麼說，他是為了我才出家，那我怎麼不知道呢？」不是她不願承認，而是根本就沒那回事。初獲消息的那一刻，她也有過一閃而逝的念頭──這個人出家是不是和自己有關，但這個念頭甫一產生便被否定了。

她沒再往下說，電話那頭的李凱旋也不吭聲。那次，她主動結束通話，說爐子上的水開了，她要去拔電線插座。那之後好幾個月，李凱旋都沒打電話來。（一）