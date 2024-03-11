旋轉的愛情（全文完）

她將來怎麼找事？又如何對父母交代？全美越來越多無家可歸的人，都是這樣來的嗎？

她發急了，眼淚都要溢出來了，「我錯了，請你原諒我。」

「沒有用的，不可信任。」

「不可信任」，她想起陳柏榮的那句話：「你還有什麼我可以相信的？」

她掩面痛哭，雙膝跪了下來，頭像搗蒜似地不停磕頭。

「我願意賠十倍的錢。」她滿臉淚痕將背包打開，撈出小包包。

「唉！」那人嘆了一口氣，「算了，這次我就相信你，你到櫃檯去付帳吧。」

葉之璇驚魂甫定，走出超市，不由捫心自問，自己是怎麼淪落到這種地步的？

她似乎完全清醒了，想起陳柏榮。也許當她佔到小便宜還自鳴得意的時候，陳柏榮早就一點一點發現了，最後終於給她貼上一個扭曲又醜陋的標籤了。

她的心又痛起來，不是為失去的愛情，而是為失去自我的自己。

回到住處，和衣而臥，一屋子的清寂，真正的孤獨。

她的眼淚無聲地流了下來，然後她聽到自己的哭聲，像潮水那樣一波一波地淹沒了她自己。她隨著潮水上上下下，彷彿離岸越來越遠了。

窗外下起了雨，雨水從兩旁聚積，一粒粒珍珠般透亮的雨珠從屋簷滴下，落在牆邊的樹葉上，清脆悅耳。

聽著、聽著，像兒時颱風將逝最後的雨聲，充滿節奏感的旋律，帶著呵護般的溫柔，將她帶入夢鄉。

那晚，她沉沉睡了一覺，夢見了陳柏榮。

他們站在加州 的黃金海岸看落日。

他拉起她的手，彼此對視，含情脈脈。

醒來後，葉之璇悵惘不已。所有的一切早已過去，即使雁過留聲，也縹緲難尋了。

記住曾經的美好就好，她告訴自己。（全文完）