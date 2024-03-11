我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有美國籍私生子？ 比亞迪董事長王傳福遭「愛國出征」

奧斯卡完整得獎名單／「奧本海默」大贏家 艾瑪史東奪最佳女主角

空白的相簿（二四）

陸蔚青

我恪守了諾言。第二天看見王向東他們，我什麼也沒說。後來，全國人民都傳達了，我站在教室外邊，看到很多人在聽報告，我也沒提起過。對我來說，祕密就是祕密。我看到有人蹬著梯子，將林彪的相片拿下來，扔在地上。我的祕密已經過期，但並不影響我一直保存著它。就像在後來生活中的很多祕密。我是個能藏東西的人。

我一直記得父母那瞬間的和諧，記得爸爸站在馬路邊上，和媽媽站在一起，他們在笑。在父親去世之後，有一次我帶媽媽去舅舅家。媽媽的哥哥、姊姊都在。舅媽說年輕時我的父母吵架的事情，媽媽馬上說：誰說的，沒有。我想這樣的事情大概很傷媽媽的自尊心。但後來，我發現並不只如此。媽媽的內心，大概淡忘了許多不快，只記得快樂的事情了。

我依然抓小魚、挖野草，過著農村孩子的所有快樂和煩惱。我的頭髮厚重而茂密，就像一片雜草，每天早起，如果有時間，媽媽會給我編辮子，沒時間，我就披著一頭散髮上學。媽媽不只一次說：剪個短髮吧！我都拒絕了。

我開始自己梳辮子。我能梳那種反辮子，就是七扭八歪的樣子。夏天我穿一件粉紅色帶黃花的小襯衫。上課時我坐在教室裡，老師講完三年級的課，讓我們寫生字，然後去講五年級的課。我就轉一下身，跟著老師的課走，像一棵向日葵。

弟弟的出生，是一個意外。但這並不影響我的媽媽在七十多歲之後，對我說：再生個小孩吧，你看我四十多歲生的弟弟，現在全靠他了。

我沒有生，我沒有孩子。我缺乏媽媽那樣的勇氣。媽媽到八十歲時，人開始有點糊塗了，還是會對廖小三說：去給我交黨費，我已經好久沒交黨費了。

我對她的生活沒辦法評論。廖小三說，媽不需要我們。她有自己的理想。（二四）

上一則

張曉風最新散文集「八二華年」 82歲是人生最好的年紀

下一則

美麗的法貝島

延伸閱讀

空白的相簿（一七）

空白的相簿（一七）
空白的相簿（一六）

空白的相簿（一六）
空白的相簿（一五）

空白的相簿（一五）
空白的相簿（一三）

空白的相簿（一三）

熱門新聞

清初白玉交龍鈕「乾隆御筆」寶璽，為現存世上最碩大白玉寶璽之一。（中通社）

現存最大「乾隆玉璽」皇太極時期製作 4月香港拍賣

2024-03-05 20:00
舊南門市場內部攤位。（本報系資料照片）

南門市場的少年滋味

2024-03-07 01:02

命運的敲門聲

2024-03-05 01:01

頭痛千金要方

2024-03-06 01:01

老人止嗆咳的法寶

2024-03-08 01:00

我的同事Gary

2024-03-07 01:00

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全