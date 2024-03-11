圖／甘和栗路

「這是你早上經歷的感受嗎？」

「不是，是音樂。」

琳達微笑，蘊亭發現琳達的眼睛深邃而寧靜，如同鷹的飛翔。

血從窄細的黃色管子流出來，裡頭流動諸多複雜的交涉。

她朝那管子望了一眼，血並不是流得很順暢，而是一點一點，像是有人用破掉的吸管喝飲料。扁扁的袋子漸漸被鮮紅充滿，彷彿有了意識。

抱著交換和贖罪的心情，把血交付出去，她覺得自己終於和生活達成了小心翼翼的和諧，祕密地換取平衡，得到一隻小小的、透明的鬼。

蘊亭帶回了蘇打餅乾和巧克力口味保久乳，丈夫已經煮好一鍋濃厚的日式咖哩和白飯，你跑去哪了？快來吃吧。她把點心推到他面前說：我又用血去換點心了。他們輕輕地笑，用各自的方式吃咖哩。

她在心裡想，我可是一早便和世界做了場交易，我把血給它，而它保我一段不會如石榴爆裂的日子。我把該流的血，用捐血的方式先流完了。

她厭倦且開始害怕年輕時的生活，那種把鮮紅的心從胸口掏出，用力扔向空中看它綻放成煙火的模樣。

奇怪的是，想起那段時間才有活著與愛的感受。但現在不同了，蘊亭再度確認，能把日子馴化成湖，在上頭緩緩滑行才是好的。是的，她已非往昔，而是一個家的女主人。

沾滿咖哩黏稠醬汁的碗盤被洗淨了，嶄新地晾在架上。

她拿著刀子緩緩削一顆蘋果，紅色的皮溫馴而蜿蜒地落下，在一旁匐著。

記得小時候看母親切蘋果的樣子，削完皮後整顆對切再對切，用刀在上方切出V字形，讓蒂頭落下，再以同樣的V字將芯蕊取出。

擺在盤子上的蘋果看起來十分俐落，像鋒利的紙鶴，鹽水沖過延緩了氧化。

母親讓孩子的她將蘋果端到餐桌，給客人享用。

某次她主動說要幫忙，蘋果不僅像是被狗啃，來不及到擺好盤沖鹽水，就全都在砧板上變成褐色的，果蠅在上頭環繞飛行。

此後她勤於練習以刀削蘋果與切，憂心無法切出和母親同等漂亮的蘋果。如果往後成為一位母親，還端出這樣稀巴爛的東西，肯定會被嘲笑。

這段記憶使人發笑，持刀的手一抖，食指上的淺痕滲出血，她愣了愣。

對於流血的恐懼出自什麼？幾乎要忘了，但伸長手臂層層撥開擁擠的記憶，還是又走到那個地方。光線昏暗下來，那是小學生的年紀，她坐在紅色塑膠椅上，前方神明發出金色光亮。師傅拿著一炷香，反覆揮動於肩膀兩側，口中念念有詞，舞步如蛇。

後來被帶到旁邊的小桌，另個右臉頰長痣、留有鬍子的老者拿出一張畫滿格子的紙，用紅筆圈了這、圈了那，不時畫上些箭頭與叉叉。

「她應該不是第一次煞到了吧？」

「八歲的時候，是不是曾經跌倒留疤？」

伴隨她母親的驚訝點頭，最後老者說：

「這孩子帶煞，感情難順，必當經歷一場血光之災。」

格子紙張上滿滿的紅筆字跡，最後幾句話她聽懂了。

後來的她以為自己忘了，卻也沒真的忘記。在往後的人生中，找過其他命理師，甚至自己研究起來。然而無論將沙漏重新倒轉幾次，最終總會浮現相同的形狀。

她想豢養一種透明且他人無法看見的事物。

無形的向來比較困難，要怎麼去抵擋或掌握？

「試著把一些感受寫下來，我不會看的，這本冊子裡的內容只屬於你自己。」

但後來是蘊亭主動把本子遞給琳達的。除此之外，她經常在與父母爭吵或他們吵架時躲進廁所，用小小的藍色手機打字，用盡可能少的文字訴說她此刻的處境。

琳達總是即時傳來回應，不長不短，恰到好處。無論內容是什麼，只要開著那則訊息，她便感受到整個人被一層透明的薄膜保護著。掌心的藍色機體溫熱，一則則的文字簡訊是它的心跳與色彩。

「你需要跟原生家庭保持一點距離。」

「比較健康。」琳達補充。

升上高三那年，歷經了多次抗爭，加之琳達以輔導老師身分加以遊說，蘊亭終於以專注課業為理由，住進學校宿舍。她感覺像是從水族箱到了河裡，家裡不知為何瀰漫一股水族箱的氣味。

赭紅浮腫的飼料、衰敗的水草，沒有光澤的鱗片。（三）