好不容易數羊數到混亂，要進入睡眠狀態了，往事又突然在心底復活，再度清醒過來。

那天期末考，葉之璇中間沒時間回租處吃三明治，又不想花錢，便在回去途中拐到一個不算大的亞洲超市。這家超市一進門擺了不少現成包裝的簡食，說貴也不算貴，說便宜，也並不便宜。她停駐一會兒，決定拐到最後頭，一個斜角平日極少人經過的地方。旁邊一排鐵架上，擺滿各種吐司和少許花式麵包。她看著油亮的奶酥麵包，再忍不住飢渴的慾望，順手拿了一個，用最快的速度塞進背包外層。

她才抬起頭，一個店員已經抓住她的手，大聲嚷嚷：小偷！你偷了麵包，我要叫警察！

她只不過是順手拿了一個麵包罷了，但突如其來被人大聲定義為「小偷」，葉之璇整個嚇住了！

是的，即使只是偷一塊麵包，也是偷啊！葉之璇羞愧得真想鑽個地洞躲起來。隨後「警察」兩個字在腦袋裡炸開來，她大驚，急急懇求店員：「我會付錢的，請不要叫警察。」

「不行，一定要叫。」

「不是不到九百五十元，算輕罪嗎？叫警察，警察也不見得會來。」她被逼急了，看到新聞都這麼報導，只能硬著頭皮賴皮了。

「我們這兒被偷多了，為了遏止零元購，警察願意幫助我們小商家，一定會來的。」店員態度很硬：「我見多了，每次來偷東西的都是慣犯。今天原諒你，你很快就會像那些人一樣成為慣犯！我就是要讓你有個竊盜的紀錄！」

葉之璇一聽，事情可大了！萬一報紙上刊登出來，她還要不要做人？她的一輩子不就完蛋了嗎？（二九）