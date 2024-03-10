我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

清倉甩賣...洛縣這家沃爾瑪將關閉 一律75折吸客

旋轉的愛情（二九）

楊秋生

好不容易數羊數到混亂，要進入睡眠狀態了，往事又突然在心底復活，再度清醒過來。

那天期末考，葉之璇中間沒時間回租處吃三明治，又不想花錢，便在回去途中拐到一個不算大的亞洲超市。這家超市一進門擺了不少現成包裝的簡食，說貴也不算貴，說便宜，也並不便宜。她停駐一會兒，決定拐到最後頭，一個斜角平日極少人經過的地方。旁邊一排鐵架上，擺滿各種吐司和少許花式麵包。她看著油亮的奶酥麵包，再忍不住飢渴的慾望，順手拿了一個，用最快的速度塞進背包外層。

她才抬起頭，一個店員已經抓住她的手，大聲嚷嚷：小偷！你偷了麵包，我要叫警察！

她只不過是順手拿了一個麵包罷了，但突如其來被人大聲定義為「小偷」，葉之璇整個嚇住了！

是的，即使只是偷一塊麵包，也是偷啊！葉之璇羞愧得真想鑽個地洞躲起來。隨後「警察」兩個字在腦袋裡炸開來，她大驚，急急懇求店員：「我會付錢的，請不要叫警察。」

「不行，一定要叫。」

「不是不到九百五十元，算輕罪嗎？叫警察，警察也不見得會來。」她被逼急了，看到新聞都這麼報導，只能硬著頭皮賴皮了。

「我們這兒被偷多了，為了遏止零元購，警察願意幫助我們小商家，一定會來的。」店員態度很硬：「我見多了，每次來偷東西的都是慣犯。今天原諒你，你很快就會像那些人一樣成為慣犯！我就是要讓你有個竊盜的紀錄！」

葉之璇一聽，事情可大了！萬一報紙上刊登出來，她還要不要做人？她的一輩子不就完蛋了嗎？（二九）

上一則

金庸百年誕辰／御用漫畫家李志清憶初見偶像：沒有心跳加速感覺

下一則

一對麻雀

延伸閱讀

最低工資法 紐森：Panera Bread不能豁免

最低工資法 紐森：Panera Bread不能豁免
為何店裡的吐司麵包能放一周 自己做的三天得吃完？

為何店裡的吐司麵包能放一周 自己做的三天得吃完？
逮到賊卻被縱放 班森賀華人超市無奈

逮到賊卻被縱放 班森賀華人超市無奈
「世上最好吃50種麵包」 中國燒餅上榜

「世上最好吃50種麵包」 中國燒餅上榜

熱門新聞

清初白玉交龍鈕「乾隆御筆」寶璽，為現存世上最碩大白玉寶璽之一。（中通社）

現存最大「乾隆玉璽」皇太極時期製作 4月香港拍賣

2024-03-05 20:00
時尚達人愛普菲爾以102歲高齡辭世，圖為她在2016年出席紐約時裝周，時年94歲。(美聯社)

「時尚奶奶」愛普菲爾102歲辭世 去世前一天還在發Instagram

2024-03-02 19:56
舊南門市場內部攤位。（本報系資料照片）

南門市場的少年滋味

2024-03-07 01:02

命運的敲門聲

2024-03-05 01:01

頭痛千金要方

2024-03-06 01:01

兒子失戀後

2024-03-03 01:00

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年