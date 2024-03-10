我已經不再唱〈喀秋莎〉和〈莫斯科郊外的晚上〉，但我還是忍不住看《卓婭和舒拉》、看《青年近衛軍》。每次想起冬妮婭，我的心會很痛，但如果沒有這樣的痛，我會一天都活不下去。

我那時知道，生活就是疼痛、就是在痛苦中生長、就是沒有選擇地遭受和忍耐苦難。而這些，就是我得以生活的土壤。這世界上可能有沒有痛苦的所在嗎？我不能想像這樣的天堂。

我的書大多來自王向東。上學時他把書偷偷傳給我，我連夜看。因為在我之後，還有長長的等待隊伍。

終於有一天，媽媽發現我躲在倉庫裡看書，她看見了那本俄文書。媽媽的臉色變得蒼白，她雜亂的長髮掛在臉上，她的眼神驚恐而絕望。

你能不能懂事點？她壓低聲音說，你能不能讓我們過幾天安靜的日子？她又說。

我一動不動，我一句話也說不出來。我看著媽媽，她咬著牙，把俄文書撕成碎片。

媽媽的俄文恐懼症再次發作。她跑了很多學校，終於找到一個外語是英語的中學，把我們姊弟三人轉學進去。

我從此告別俄文，也告別了我一直嚮往的俄羅斯 文學。我告別了那片廣袤的原野，和夢想的青年近衛軍生活。我開始了另一段人生。我知道，這次，我是真的與父親訣別了。上大學時我選擇了工程機械。

18

門簾一掀，一陣風起，身穿呢子大衣的爸爸進了家門。他渾身披著雪花，來不及打掃，就對驚愕的媽媽說：天塌了，他說，副統帥叛國投敵了。

那是我生命中第一個驚悚之夜。他們一直在談論林彪、折戟沉沙、蒙古、溫都爾汗這樣一些陌生的詞。我和哥哥也披著被坐起來聽。

開始爸爸還說：小孩子聽什麼，睡覺。但他知道我們睡不著。後來他說：不能對別人說，這是祕密，只傳達到十四級。（二三）