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永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

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蘋果派對（二）

許閔淳
圖／甘和栗路
圖／甘和栗路

在不同的文字裡都有不同的名字，她從不用本名。像是穿梭在不同的文字叢林，抓著藤蔓蕩漾。這些人生都不是她的，只是在文字中彷彿她都是他們。

她撥開這些文字，在不同形狀的軀體間側身，經過一個很長的山洞，周身漆黑，惟盡頭有光。

水從山壁間流淌出來，那是自己與文字最初的源頭。

高一她剛拿到人生第一支可以自己使用的手機，Motorola，水藍色，螢幕只有她現在智慧型手機的八分之一大，粗糙的黑色粒子構成的文字；手機之前她也經常在日記本、紙本上書寫。寫自己以為是詩的字、寫永遠有海邊場景的小說，和朋友交換日記。日記本曾被老師沒收、被父母窺看，因此她練習編造符號，以晦澀和斷裂來藏匿真實。

揣在手中的手機忽然讓她意識到，文字是可以被拋擲的，可以越過許多界線，抵達另一個人的掌心。

當時也已經是可以被允許使用電腦的年紀，那種有著厚重腦勺的電腦，置放在家中客廳與餐桌的交界地，無隱私的所在。僅能在家中無人的幾個小時中，快速使用MSN、無名小站，更新一句歌詞、在網頁上換一首歌、新增一則上鎖的網誌。

她會買一種手機預付卡，三百元，簡訊一百則，每則盡量修剪字數至上限七十個字，或一百四十個字、兩百一十個字。

廁所是她在家中唯一擁有絕對隱私的所在，她經常在裡頭編織文字。每天睡前為了防範母親的窺看，她會換不同地方藏手機，例如抽屜最下層的角落，儲藏室老舊大衣的內層口袋，一些充滿灰塵而晦暗的地方。

她總是這樣想，這些傳出去的文字在拋物線的弧度中，揮別塵蟎、抖落廁所的潮濕氣味，在漆黑中流星般擦出光亮，抵達另一個人的手機，靜靜躺著，等待被讀取。

而那另一個人正是琳達。

蘊亭剛進入高中生活不久，便經常聽到關於琳達的傳言。

同學們議論著，新來的輔導老師在進學校前是某邪教成員，養小鬼，真實身分是靈媒。有時蘊亭到辦公區時，會看見皮膚異常白皙的琳達一襲黑衣長髮，手上戴著好幾串水晶念珠。

她只覺得她神祕，養小鬼這件事引起她的好奇心，小鬼怎麼養呢？

真的得刺破手指，滴血餵養嗎？

她也想豢養一種透明且他人無法看見的事物，他們會發展出自己的語言，擁有絕對的私密，漫漶出寬廣無比的天地。

而不僅是現在狹小的房間與桌子，她總覺得家裡很小。高中的蘊亭，靈魂因為承載不必要的晃動，產生過多氣體而逸出軀殼，不知是否因為如此，她和父親從過往便不睦的關係變本加厲。

通常她自己搭校車上下學，某次校內活動提前放學，父親開來了車。後座的她靠在窗邊，側背包乖巧地伏在大腿旁。

沿途無語，呆看著車窗外的建築與路人，前座的父親忽然生氣地吼起來：你一句話都不說，我到底在載什麼？你是不是覺得別人的爸爸比較好？

她自流動起伏的風景中驚醒，不知道發生了什麼事，錯愕之下僅說：沒有啊。父親將車停下，命令她下車，馬上下車。

成年後回想，其實他們只是都不知道怎麼和彼此說話。如果當時有一條隧道，連接在父親與她之間，裡頭漂浮著他們的文字，映現出內心所想，人生會變得不同嗎？

因為經常在上學前和父親爭吵，她總是帶著紅腫的眼睛到校，導師了解後建議她到輔導室。

於是她出現在琳達面前。

「你想說的時候再慢慢說。」

蘊亭不語。

琳達扭開喇叭，放了一種奇怪的音樂。

開頭有鈴聲和開門聲，似乎夾雜多種樂器和混音，旋律幽沉神祕，時而有清脆的鋼琴和鳥鳴。

她沒聽過這樣的音樂。

「或是你想用寫的或畫的也可以。」

琳達遞來一本空白冊子，而後到較遠的沙發坐著，留給蘊亭自己的空間。

「你可以自在地做任何事，需要時隨時可以叫我。」

最後蘊亭在一片雪白中生澀地寫下：

「像是清晨灰色的早晨，她穿著白色長裙往湖的底部走去，在窒息的漆黑後擁有新的眼睛。水草和魚群是銀色的，交錯時猶如風鈴錚錚。她浮上湖面，漣漪瘋狂旋轉而後止息，那是一次重生。」（二）

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